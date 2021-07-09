Пристально следя за новинками индустрии красоты, вы одинаково всегда можете открывать для себя что-то совершенно новое и революционное. Например, теперь альтернативой текстурирующему спрею для волос служит обычное шампанское.

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Как использовать шампанское для ухода за волосами

Из-за содержания морской соли в своем составе текстурирующий спрей может сушить волосы. Однако специальное стайлинговое средство можно заменить обычным продуктом – шампанским, которое необязательно должно быть дорогим. Жидкость также следует щедро распылять по прядям. Игристое можно использовать перед вечеринкой и таким оригинальным способом.

Спрей для создания текстуры на волосах должен выполнять задачи морского воздуха, чтобы в результате пряди приобрели форму стильных небрежных волн. Преимущество шампанского в том, что оно не так сильно сушит волосы, как стайлинговое средство или морской воздух.

Идею использовать шампанское, чтобы ополаскивать локоны сразу после мытья, первыми начали распространять француженки. Однако для удобства и сохранения жидкости можно перелить содержимое бутылки в пульверизатор и добавить любимое эфирное масло. Таким образом вы нейтрализуете запах алкоголя от шевелюры – цитрусовые ноты в таком случае самое то.

С укладкой "девушка серфера" часто можно увидеть таких голливудских звезд и супермоделей, как сестры Хадид, Кендалл Дженнер, Дженнифер Энистон, Рози Хантингтон-Уайтли и другие. Чтобы повторить модную прическу с использованием шампанского, первым делом нужно вымыть и хорошо высушить волосы. Затем разделите их на 3 зоны. Первую зону увлажните спреем из шампанского и закрутите в жгутик. Такой шаг нужно повторить с остальными частями волос. Оставьте жгутики на 20 – 30 минут подсохнуть. После этого аккуратно расплетите и зафиксируйте лаком для волос.

Красивая и обольстительная летняя укладка готова! Наслаждайтесь своим привлекательным видом.