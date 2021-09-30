Оттенок волос Люси Бойнтон – тренд осени 2021: актриса поразила огненной покраской

Люси Бойтон, 27-летняя актриса, звезда "Богемной рапсодии", долгое время оставалась верной своим белокурым локонам и не прибегала к кардинальным изменениям с волосами. Недавно знаменитость поразила поклонников бьюти-перевоплощением – она покрасила волосы в трендовый медный оттенок.

На своей инстаграм-странице hair-стилист Люси Бойнтон Халли Брискер опубликовал ее фото с новым цветом волос. Некоторые фаны сразу не узнали актрису, ведь она стала ярко-рыжей.

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Огненный медный оттенок волос – тренд осени от Люси Бойнтон

В течение нескольких лет Люси Бойнтон не меняла цвет волос, а оставалась со своим "блондом". Недавно она решила изменить образ с помощью модной окраски. Над новым имиджем актрисы работал звездный hair-стилист Халли Брискер.

Люси обновила не только оттенок шевелюры, но и стрижку. На этот раз звезда выбрала удлиненный боб длиной до плеч и челку-шторку, что также является трендом уже несколько сезонов подряд. Модный цвет, в который актриса покрасила волосы, и стильная прическа обладают свойством придавать роскошный и "дорогой" вид женщине.



Люси Бойнтон модно покрасила волосы / Фото с инстаграма Халли Брискера

Реакция поклонников

"Как мило! Люблю ее с различным волосами";

"Этот цвет очень горячий";

"Когда это случилось? Боже, она является самой красивой девушкой из всех, которые когда-либо существовали";

"О мой Бог! Она выглядит роскошно";

"Она будто живая кукла".

Медный оттенок волос начал становиться популярным еще в начале 2021 года. Рыжие пряди уже успели продемонстрировать сестры-модели Джиджи и Белла Хадид и певица Дуа Липа. Если вы планируете посетить колориста и стремитесь сделать свой образ более стильным, то обратите внимание на огненно-медное окрашивание волос, которое демонстрируют звезды.

Звездный парикмахер из Лондона Рио Сридхаран рассказал: "Популярность такого окрашивания частично объясняется сезонностью. Есть много версий этого оттенка, поэтому у каждого клиента своя интерпретация". Соучредитель Bleach Алекс Браунселл также отмечает, что у них в салоне особой популярностью пользуется оттенок Tangerine Dream, похожий на оранжевый. Спрос на него указывает на однозначную тенденцию.