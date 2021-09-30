Відтінок волосся Люсі Бойнтон – тренд осені 2021: акторка вразила вогняним фарбуванням
Джерело:інстаграм Люсі Бойтон
Люсі Бойнтон, 27-річна акторка, зірка "Богемної рапсодії", тривалий час залишалася вірною своїм білявим локонам та не вдавалася до кардинальних змін із волоссям. Нещодавно знаменитість вразила шанувальників б'юті-перевтіленням – вона пофарбувала волосся у трендовий мідний відтінок.
На своїй інстаграм-сторінці hair-стиліст Люсі Бойнтон Галлі Бріскер опублікував її фото з новим кольором волосся. Деякі фани одразу не впізнали акторку, адже вона стала яскраво-рудою.
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Вогняний мідний відтінок волосся – тренд осені від Люсі Бойнтон
Протягом кількох років Люсі Бойнтон не змінювала колір волосся, а залишалася зі своїм "блондом". Нещодавно вона вирішила змінити образ за допомогою модного фарбування. Над новим іміджем акторки працював зірковий hair-стиліст Галлі Бріскер.
Люсі оновила не лише відтінок шевелюри, але й стрижку. Цього разу зірка обрала подовжений боб довжиною до плечей і чубчик-шторку, що також є трендом вже кілька сезонів поспіль. Модний колір, в який акторка пофарбувала волосся, та стильна зачіска володіють властивістю надавати розкішного і "дорогого" вигляду жінці.
Люсі Бойнтон модно пофарбувала волосся / Фото з інстаграму Галлі Бріскера
Реакція шанувальників
- "Як мило! Люблю її з різним волоссям";
- "Цей колір дуже гарячий";
- "Коли це трапилося? Боже, вона є найкрасивішою дівчиною зі всіх, які коли-небудь існували";
- "О мій Бог! Вона виглядає розкішно";
- "Вона, як жива лялька".
Мідний відтінок волосся почав ставати популярним ще на початку 2021 року. Руді пасма вже встигли продемонструвати сестри-моделі Джіджі і Белла Хадід і співачка Дуа Ліпа. Якщо ви плануєте відвідати колориста і прагнете зробити свій образ більш стильним, то зверніть увагу на вогняно-мідне фарбування волосся, яке демонструють зірки.
Зірковий перукар з Лондона Ріо Срідхаран розповів: "Популярність такого фарбування частково пояснюється сезонністю. Є багато версій цього відтінку, тому у кожного клієнта своя інтерпретація". Співзасновник Bleach Алекс Браунселл також зазначає, що у них в салоні особливою популярністю користується відтінок Tangerine Dream, схожий на помаранчевий. Попит на нього вказує на однозначну тенденцію.