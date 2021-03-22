Медный оттенок волос входит в моду и станет главным hair-трендом весны 2021. Окрашивание волос Джиджи и Беллы Хадид служит стильным примером для вдохновения. Если вы также захотели медные волосы, то сооснователь Bleach Алекс Браунселл и парикмахер Рио Сридхаран поделились советами, как добиться яркого оттенка.

Кроме популярности челок, причесанных волос и косичек, на что указывают показы сезона осень-зима 2021, весной главной тенденцией будет окрашивание волос в медный оттенок. Прежде чем прибегать к бьюти-экспериментам, стоит узнать больше о новом hair-тренде.

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Медные волосы – самое модное окрашивание весны 2021

Покрасить волосы в медный оттенок уже успели Джорджа Смит, Стив Лейси и Джиджи Хадид. Джиджи успела сделать бьюти-перевоплощение, несмотря на новые заботы в роли матери шестимесячной Кхай и возвращение на подиум Versace. Возможно, на изменения модель вдохновило окрашивание ее сестры Беллы Хадид.

Популярность такого окрашивания отчасти объясняется сезонностью. Есть много версий этого оттенка, поэтому у каждого клиента своя интерпретация,

– рассказывает звездный парикмахер из Лондона Рио Сридхаран.

Сооснователь Bleach Алекс Браунселл также отмечает, что у них в салоне особой популярностью пользуется оттенок Tangerine Dream, похожий на оранжевый. Спрос на него указывает на однозначную тенденцию.

С чего начать окрашивание в медный

Если вы хотите опробовать hair-тренд на себе, но не готовы к кардинальным изменениям, то начните с обесцвечивания передних прядей. Таким образом визуально можно добавить яркости основной части волос. Таким трюком воспользовалась Белла Хадид. "Сейчас также наблюдается тенденция частичного обесцвечивания волос по бокам или только кончиков, как было у Джерри Холлиуэлл в 1990-х, – объясняет Браунселл. – Мы видим возвращение этого стиля".

Как выбрать правильный оттенок

Те, кто планируют сделать более летнее окрашивание, могут вдохновиться примером художницы Khleopatre, которая выбрала стрижку пикси и мандариновый оттенок волос.

Что касается оттенка, то в нем должен быть оранжевый или красный тон. Медный оттенок больше похож на оранжевый, а красный – на огненный имбирный. Первый вариант лучше подходит для лета,

– добавляет Браунселл.

Также эксперт советует женщинам, которые стремятся иметь индивидуальный и особый оттенок волос, смешивать цвета, как это сделала Khleopatre.

Мотивирующим является пример британской певицы FKA Twigs, которая стала популярной как раз благодаря необычному оттенку волос. После самостоятельных экспериментов она довела его до совершенства с профессиональной помощью Сридхарана: "Как-то она позвонила мне и сказала, что сама покрасила волосы, а потом спросила, какие цвета я вижу. В то время никто не носил медные волосы, и я подумал, что нужно попробовать это". Чтобы волосы имели свежий вид, мастер поиграл с разными оттенками жженого апельсина. "Когда люди смотрели на Twigs, они не понимали, рыжие у нее волосы или медные, потому что постоянно менялся тон, – и это лучший способ сохранить оттенок свежим. Для красных ковровых дорожек или редакционных съемок мы играли с тонами, но всегда оставляли медные пряди спереди". Поэтому парикмахер рекомендует пробовать разные оттенки, чтобы не было скучно.

Также важно обращать внимание на текстуру волос, выбирая оттенок для окрашивания. Именно от этого зависит эффектность результата. Условно разделите волосы на 4 типа: первый тип – очень прямые пряди, а четвертый – это естественные вьющиеся локоны. Если у вас очень кудрявые волосы четвертого типа, то Браунселл убежден, что окрашивание в медный будет легким даже для новичков. Он говорит: "Волосы третьего и четвертого типа очень хорошо и быстро обесцвечиваются. Медный оттенок хорошо ложится на волосы этих текстур, не нуждаясь в экстремальном подходе к обесцвечиванию".

Красить волосы в медный цвет можно самостоятельно, но стоит перед этим проконсультироваться с профессионалом, чтобы не повредить локоны специальным средством для обесцвечивания. Чтобы избежать результата, который вам не понравится, можете доверить свою шевелюру экспертному колористу.