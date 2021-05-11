Кроме фигуры, к лету стоит подготовить свою прическу. Такая бьюти-трансформация поможет просто и действенно обновить имидж.
Вам будет интересно: Текстура и золото: самые модные оттенки волос сезона осень – зима 2021
5 причесок, на которые стоит обратить внимание этим летом, по мнению парикмахеров
Взъерошенные волны: в тренде небрежность, а опрятные и деловые прически вышли из моды
Легкие перистые челки для облегчения жизни во время летней жары
Стрижка из 80-х возвращается в новом виде: современный маллет
Классический короткий боб до середины щеки или чуть выше, как у Бет из сериала "Ход королевы"
Кудрявая челка с кокетливым французским шиком