Добавим, что осенью и зимой стоит делать акцент в имидже на уверенность в себе и комфортную жизнь со своими волосами. Поклонницам кардинальных изменений понравятся модные оттенки сезона.

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5 самых модных оттенков волос сезона осень – зима 2021

Оттенки золотого

Кирби Лаго отмечает: "Становитесь вы темной брюнеткой или решаетесь на бронзовый балаяж, в этом сезоне все решают золотые оттенки. Скажите своему стилисту, что вы не боитесь добавить немного тепла, и я гарантирую, что вы будете наслаждаться сияющими преимуществами теплого тона".

Кремовый "блонд"

Звездная колористка убеждена, что сливочные и насыщенные кремовые тона гораздо приятнее, чем пепельно-русые, ведь являются светлыми и яркими. В частности, она советует убедиться, что вы ухаживаете за новым цветом с помощью правильных средств. Таким образом удастся сохранить оттенок надолго и получить эффект максимального сияния на волосах.

Тонкие пряди

Чтобы добавить сияния общей длине волос, Лаго рекомендует выделять тонкие пряди и отдельные волоски. "При добавлении светлых оттенков к основному темному естественный цвет волос выгодно подчеркивается. Это, к слову, более деликатный подход к созданию легкости", – говорит колористка.

Текстура

Сезон осень – зима 2021 будет временем для темных корней. По словам колористки, создавая легкие текстурные пятна на всей поверхности волос, вы получаете светлые участки, сохраняя при этом непритязательный вид.

Абрикосовый "блонд"

"Этот оттенок сочетает в себе легкость и богатство, но при этом остается мягким", – утверждает Лаго. Также она советует сделать окрашивание в таком стиле, если вам надоел ваш "блонд". Однако убедитесь, что стилист выберет золотой деми-тонер 8 уровня, что соответствует вашему тону кожи. Чтобы поддерживать яркость цвета, придется регулярно повторять салонные процедуры. В противном случае вы просто сможете наслаждаться постепенным возвращением к более светлому "блонду".