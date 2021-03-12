Секреты, которые могут помочь коже вокруг глаз быть устойчивой к истончению
Кожа вокруг глаз определенно более нежная и более требовательная, чем на других участках лица. Из-за ряда факторов она способна быстрее терять свой защитный слой и истончаться.
Источник:Аrraydict
Когда кожа под глазами становится тоньше, появляются морщины, провисание и темные круги. Все это существенно прибавляет человеку возраст.
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Эта хрупкая зона требует особого внимания, и надо немного постараться, чтобы она выглядела великолепно. Предлагаем вам узнать, что может помочь коже вокруг глаз быть устойчивой к истончению и дольше оставаться молодой и сияющей.
Факторы, которые плохо влияют на кожу вокруг глаз
- нездоровый стиль жизни;
- недостаток сна;
- стресс;
- много часов работы за компьютером;
- нездоровое питание;
- злоупотребление алкоголем;
- обезвоживание.
Однако следует помнить, что постоянные синяки и отеки под глазами могут также сигнализировать о более серьезных заболеваниях. В такой ситуации вам следует обратиться к врачу и провести полное обследование.
Как сохранить упругость кожи под глазами
Есть несколько способов, которые помогут вам сохранить молодость и упругость вашей кожи под глазами.
Пейте много воды
Вода чрезвычайно важна для нашего организма – как для здоровья, так и для красоты. Старайтесь в день пить по крайней мере 8 – 10 стаканов воды. Так вы избежите обезвоживания кожи и удержите ее эластичность и упругость.
Здоровое питание и отдых
Все, что мы едим, отражается на коже нашего лица. Соблюдение здорового и сбалансированного питания, которое содержит много полезных веществ, позволит вашей коже быть устойчивой к истончению.
Сбалансированное питание является залогом здоровой кожи / Фото pexels
То же самое касается сна. Старайтесь спать не меньше 6 – 8 часов, чтобы предотвратить появление тонкой кожи под глазами, а также мешков.
Маска из огуречного сока
Огуречный сок чрезвычайно полезен для кожи лица. Он способствует сужению пор и избавлению от морщин, а также отечности глаз.
Вы можете выжать сок из огурца, предварительно измельчив его, промокнуть ватный диск и положить на глаза. Оставьте его на некоторое время, а затем смойте теплой водой.
Огуречный сок помогает коже сохранять молодость / Фото pexels
Также вы можете просто нарезать огурец кольцами и положить на глаза.
Защита от солнца
Помимо использования солнцезащитного крема, не забывайте также носить солнцезащитные очки. Они помогут вам не только предотвратить появление тонкой кожи, а также защитят ваши глаза от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.
Крем для кожи вокруг глаз
Здесь стоит упомянуть, что кожа 20-летней девушки менее требовательна, чем кожа женщины после 50 лет. Поэтому молодым девушкам следует использовать в первую очередь кремы для глаз, которые обладают увлажняющим и микроциркуляционным эффектом.
Женщинам в более зрелом возрасте лучше использовать кремы, которые разглаживают морщины, восстанавливают и придают эластичность. Для этого стоит обратить внимание на высококонцентрированные сыворотки с активными веществами.
Косметика, предназначенная для ухода за кожей вокруг глаз, должна иметь легкую консистенцию, которая облегчит нанесение и впитывание продукта. Также вы можете использовать патчи под глаза.
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