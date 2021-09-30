Пирсинг на лице и брови в самоцветах: Cardi B поразила эпатажным образом на Неделе моды в Париже
Источник:инстаграм Cardi B
Эпатажная 28-летняя рэперша Cardi B продолжает поражать фанов образами и нестандартными бьюти-экспериментами. На показе Thierry Mugler: Couturissime в рамках Недели моды в Париже звезда появилась с красными блестящими камнями на бровях и с новым пирсингом на левой брови. Поклонники остались поражены ее эффектным появлением.
Бьюти-образ Cardi B создавала таким, чтобы он гармонировал с ее оригинальным нарядом. Певица для Недели моды в Париже выбрала красное длинное платье с блестками и драгоценными камнями, перчатки и большую бархатную накидку, которая выглядит как большой головной убор с перьями.
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Cardi B налепила на брови самоцветы и сделала пирсинг
Звездная визажистка Эрика Ла Перл работала над макияжем Cardi B. Для мейкапа она использовала косметику бьюти-бренда Pat McGrath. Мастер макияжа сделала идеальный тон кожи на лице рэперши, прибегла к контурингу, нарисовала губы нюдовым блеском.
Касательно гламурного макияжа глаз Cardi B, то Эрика Ла Перл сделала smokey eyes матовыми тенями и подчеркнула взгляд черным карандашом, в частности прорисовала линии роста нижних век. Чтобы глаза визуально имели более выразительный взгляд, визажистка наклеила длинные и черные искусственные ресницы на верхние веки.
Изюминкой мейкапа стали брови, украшенные рубиново-красными камнями, чтобы соответствовать драгоценностям на лифе платья. Диско-брови были трендовыми в этом году, а Cardi B предложила еще более оригинальную интерпретацию тенденции. Кроме нестандартного оформления бровей, рэперша дополнила бьюти-образ настоящим или очень реалистично поддельным пирсингом – левая бровь звезды пронизана серебряным кольцом. Напомним, что в прошлом Cardi B любила пирсинг, поэтому она легко могла решиться и на этот.
Над прической для Парижской недели моды для Cardi B колдовал hair-стилист JStayReady. Прежде чем работать с волосами, мастер предоставил ему светлого бельевого оттенка, а затем сформировал пряди в высокую фактурную прическу с драматическими четкими волнами. Такая укладка добавила классического элемента в образ американской рэперши, чем сбалансировала все.
Эпатажная Cardi B / Фото из инстаграма рэперши
Бьюти-образ Cardi B для показа Thierry Mugler: Couturissime / Фото из инстаграма Эрики Ла Перл
Невероятно смелое и модное оформление бровей / Фото Getty Images
Реакция поклонников
- "Королева драмы! О, так держать";
- "Я люблю, когда она придает образу характера";
- "У нее никогда не было провалов. Образ безупречный";
- "Это замечательно! Очень похоже на гламур 1950";
- "Горячая королева";
- "Ты – просто икона красоты и стиля".