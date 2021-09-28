Наоми Осака и Оливия Родриго на Met Gala 2021 продемонстрировали, какие эффектные монохромные образы можно создать с помощью теней от Glossier. Бренд назвал палетку теней Monochromes.

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Glossier представили новые палетки теней для монохромных образов

Монохромный бьюти-образ – это главная тенденция в индустрии красоты в 2021 году. Тени Monochromes позволяют сделать полностью мейкап в похожих оттенках, а также можно смело их комбинировать между собой и создавать что-то новое.

Новые тени от Glossier представлены в 10 цветовых гаммах и с разной текстурой. Палетка небольшого размера включает 3 оттенка одного цвета в матовом, металлическом и атласном покрытии. Среди оттенков: терракотовый Clay, персиковый Bluff, розовый Heather, сиреневый Mist, серо-коричневый Jute, коричневый Almond, оливковый Preirie, золотистый Rosin, оранжевый Mesa и шоколадный Teak.

Что касается упаковки Monochromes, то она является экологичной. Набор полностью создан из материалов вторичной переработки, дополнен зеркалом и надписью you look good, которая в переводе с английского значит "ты прекрасно выглядишь". Если закончатся тени, то компактную палетку можно сохранить, заменив лишь пигмент.

Палетки теней Monochromes можно купить на официальном сайте Glossier с 28 сентября. Они стоят 22 доллара каждая.



Новые тени / Фото Glossier



Монохромный макияж Наоми Осаки / Фото из инстаграма​ @jessicasmalls​



Бьюти-образ Оливии Родриго / Фото из инстаграма звезды