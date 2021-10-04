Питает и увлажняет ночью: Рианна представила новую маску для рук от Fenty Skin

33-летняя барбадосская певица и миллиардерша Рианна основала империю красоты Fenty Beauty в 2017 году. Впоследствии звезда расширяла инклюзивный косметический бренд и удивляла уникальными экологическими бьюти-продуктами. На этот раз знаменитость поразила поклонников ночной маской для рук.

Бренд средств по уходу за кожей от Рианны Fenty Skin представил новинку – маску для рук Hydra'Reset Intensive Recovery Glycerin Hand Mask. Косметический продукт предназначен в течение ночи питать и увлажнять кожу рук.

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Ночная маска для рук Hydra'Reset от Рианны

Fenty Skin пополнили свой каталог еще одним товаром для ухода за кожей рук. Глицериновая маска для рук со свойством интенсивного восстановления Hydra'Reset должна делать кожу бархатистой и мягкой, если наносить ее перед сном.

Формула крема содержит 40 процентов глицерина и 5 процентов пантенола. В состав Hydra'Reset также вошли фруктовые масла и растительные экстракты, которые помогают питать и смягчать кожу рук. Маска успокаивает раздражения, задерживает влагу, а также восстанавливает поверхность кожи. Hydra'Reset имеет аромат, вдохновленный тропическими фруктами и цветами.

Его насыщенная эмульсия разработана для работы в течение ночи во время сна, а гладкая текстура покрывает руки в вуаль глубокой кондиционированной гидратации,

– описывают продукт представители Fenty Skin.

Hydra'Reset Intensive Recovery Glycerin Hand Mask можно будет приобрести с 8 октября на официальном сайте Fenty Skin. Маска будет стоить 22 доллара.



Как выглядит ночная маска от Рианны​ / Фото Fenty Skin



Состав маски Hydra'Reset Intensive Recovery Glycerin Hand Mask / Фото Fenty Skin