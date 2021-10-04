Живить і зволожує вночі: Ріанна представила нову маску для рук від Fenty Skin

33-річна барбадоська співачка і мільярдерка, Ріанна заснувала імперію краси Fenty Beauty у 2017 році. Згодом зірка розширювала інклюзивний косметичний бренд та дивувала унікальними екологічними б'юті-продуктами. Цього разу знаменитість вразила шанувальників нічною маскою для рук.

Бренд засобів для догляду за шкірою від Ріанни Fenty Skin презентував новинку – маску для рук Hydra'Reset Intensive Recovery Glycerin Hand Mask. Косметичний продукт призначений протягом ночі живити і зволожувати шкіру рук.

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Нічна маска для рук Hydra'Reset від Ріанни

Fenty Skin поповнили свій каталог ще одним товаром для догляду за шкірою рук. Гліцеринова маска для рук із властивістю інтенсивного відновлення Hydra'Reset повинна робити шкіру оксамитовою і м'якою, якщо наносити її перед сном.

Формула крему містить 40 відсотків гліцерину та 5 відсотків пантенолу. До складу Hydra'Reset також увійшли фруктові олії та рослинні екстракти, які допомагають живити й пом'якшувати шкіру рук. Маска заспокоює роздратування, затримує вологу, а також відновлює поверхню шкіри. Hydra'Reset має аромат, натхненний тропічними фруктами та квітами.

Його насичена емульсія розроблена для роботи протягом ночі під час сну, а гладенька текстура покриває руки у вуаль глибокої кондиціонувальгої гідратації,

– описують продукт представники Fenty Skin.

Hydra'Reset Intensive Recovery Glycerin Hand Mask можна буде придбати з 8 жовтня на офіційному сайті Fenty Skin. Маска коштуватиме 22 долари.



Як виглядає нічна маска від Ріанни / Фото Fenty Skin



Склад маски Hydra'Reset Intensive Recovery Glycerin Hand Mask / Фото Fenty Skin