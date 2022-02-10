Плоский и красивый: модели показывают, как накачать пресс

Домашние тренировки – это наиболее доступный и эффективный способ подготовиться к лету. Модели знают, как привести свое тело в тонус. Поэтому их упражнения для накачки пресса пригодятся каждой женщине.

Знаменитые красавицы любят выполнять упражнения для плоского живота, чтобы подготовиться к сезону кроп-топов и бикини. Своими тренировками они делятся в инстаграме.

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Как накачать пресс – показывают модели

Поднятие рук

Надин Леопольд – модель из Австрии. На шоу Victoria's Secret она появляется в идеальной форме, потому что обожает заниматься спортом. На видео девушка показывает, как накачать пресс, поднимая корпус из состояния лежа и вытягивая руки вперед ладонями кверху. Для удобства можно под поясницу положить небольшой мяч.

Упражнение "перевернутый альпинист"

Жозефин Скривер и Жасмин Тукс, которые также участвуют в показах Victoria's Secret, ведут общую страницу в инстаграме. Девушки имеют тег "LiveTrainTogether", под которым делятся любимыми упражнениями. Одним из них является "перевернутый альпинист". Чтобы повторить упражнение, упирайтесь ногами в стену и поочередно подтягивайте колени к корпусу. Модели советуют сделать 3 подхода по 10 повторений.

Поднятие ног на боку

Лягте на левый бок, согните колени и вытяните правую ногу вбок и вверх. Когда почувствуете напряжение в брюшных мышцах, смените бок. Это еще одно упражнение, которое любит Надин Леопольд.

Планка

Танзанийская модель Гериет Пол пытается постоять в планке 3 минуты. Тем не менее, если вы начинающий, то не стоит так рисковать. Начинайте с небольшого и плавно увеличивайте время. При этом важно следить за поясницей – она ни в коем случае не должна прогибаться.

Планка в движении

Спортивные "Ангелы" Victoria's Secret попытались усложнить популярное упражнение, добавив к нему динамику. Станьте в позу "квадрат", а вместо роллера используйте полотенце – с его помощью выходите в планку на вытянутых руках и возвращайтесь обратно.

Поднятие таза с вытянутой ногой

Поклонницей силовых тренировок на выходных является австралийская модель Виктория Ли. Ее упражнение на пресс: медленно поднимайте таз из положения лежа с согнутыми коленями. Держите при этом одну ногу на весу.

Боковая планка

Еще одна вариация проверенной действенной планки для прокачки косых мышц живота. Встаньте на локоть, подняв вторую руку вверх. Чтобы усложнить задачу, можно поднять верхнюю ногу.