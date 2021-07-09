Лимонный сок женщины любят использовать для ухода за лицом благодаря его полезным свойствам. Так как жидкость не только отбеливает кожу.

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Маска из лимона для освещения лица

Среди преимуществ сока лимона выделяют замечательный антибактериальный эффект. Также продукт замедляет выработку себума и хорошо очищает кожу от ороговевших клеток благодаря содержанию в своем составе фруктовой кислоты. Кроме этого, витамин C в составе маски для лица с лимоном эффективно освещает кожу и работает как антиоксидант, помогая бороться со свободными радикалами и старением клеток.

Как осветить кожу лица и сделать ее сияющие с помощью маски с лимоном

Что вам понадобится?

1 столовая ложка меда;

1 столовая ложка греческого йогурта;

сок половины лимона.

Начните приготовления маски с выжимания сока из половинки лимона, тщательно перемешайте его с медом и греческим йогуртом. Полученную смесь нанесите на лицо и подержите 10 минут, а затем смойте водой, промокните кожу бумажным полотенцем и нанесите тоник.

Напомним, что маску из лимона можно применять только в случае отсутствия аллергической реакции на продукт.