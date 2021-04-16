Одна из самых неприятных вещей, которая может случиться с кожей как мужчины, так и женщины – это шелушение. Чаще всего такое случается из-за недостатка увлажнения кожи и обезвоживания, но какие еще факторы влияют на появление шелушения – читайте далее.

Почему шелушится кожа

В целом шелушение кожи происходит из-за разрушения естественного защитного липидного слоя клеток, которые теряют влагу. Если вы редко увлажняете кожу, соответственно, происходит снижение натурального увлажняющего фактора, который состоит из молекул и других компонентов межклеточной жидкости. А именно они отвечают за увлажнение и сохранение влаги в коже.

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Причин возникновения шелушения может быть множество, но их можно обобщить в 3 пункта, пренебрежение каждым из которых приводит к проблемам с кожей.

Потребление малого количества жидкости

Помните, что пить по меньшей мере 1,5 литра воды днем необходимо не только из-за улучшения пищеварения, уменьшения головной боли и других причин, но и для здорового вида вашей кожи. Если вам сразу трудно пить такой объем чистой жидкости, ежедневно увеличивайте "дозировку" на один стакан. Со временем это превратится в полезную привычку, и ваша кожа лица почувствует чудесные изменения.



Потребляйте чистой жидкости не меньше 1,5 литра ежедневно / Фото Pexels

Неправильный уход за кожей

Многие блогеры и рекламодатели предлагают большое количество средств для очищения лица – от скрабов до различных косметологических услуг для омоложения. Но часто именно скрабы и пилинги травмируют кожу, делают ее еще более сухой и обезвоженной. Рекомендуем применять эти средства крайне редко и только по рекомендациям вашего косметолога.

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Много "беды" может наделать и тонер для лица. Его используют между очищением кожи и использованием крема или сыворотки. Но таким образом тонер "запирает" влагу в коже, что негативно влияет на ваше лицо.

Не забывайте о ночном уходе. После снятия макияжа или же просто очередных ванных процедур не забывайте на ночь увлажнять лицо кремом. Желательно, чтобы это был обычный увлажняющий крем или же ночной крем, но ни в коем случае не дневной, поскольку у них разные функции и их лучше не заменять друг другом.

Питание и витамины

Иногда, причины появления шелушения "лежат" на поверхности. Даже при хорошем косметологическом уходе и потреблении жидкости ваш организм все еще нуждается в необходимых ему компонентах и витаминах. Шелушение часто указывает на авитаминоз или дефицит важных веществ в организме, поэтому обратитесь к врачу и сдайте необходимые анализы, которые покажут, каких именно элементов не хватает вашему организму.



Витамины необходимы вашему организму / Фото Pexels