Ухаживая за телом, часто мы особое внимание уделяем именно коже. Важны не только средства, которыми мы умываемся, но и вода, которую используем. Косметолог отметила, что во время приема горячего душа кожа человека поглощает втрое больше хлора, чем во время питья нефильтрованной водопроводной воды.

Итак, качество воды для умывания значительно влияет на состояние нашей кожи. Ведь она поглощает воду не хуже, чем губка.

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Косметолог в заметке вспомнила научное исследование, в котором говорилось о том, что водопроводная вода может быть связана с повышением риска атопического дерматита у детей.

А вот у взрослых такая вода может быть причиной обезвоживания кожи. Конечно, в разных местах качество воды отличается, однако в большинстве стран мира в водопроводной воде содержатся хлор и другие микроэлементы, которые могут быть опасными для кожи человека.

Какой водой нужно умываться

Если вы замечаете, что качество водопроводной воды негативно влияет на состояние кожи, то стоит заменить ее на дистиллированную воду обратного осмоса. Обычно, такую ​​воду можно получить с помощью очистки специальными фильтрами. Если такой возможности нет, то подойдет обычная дистиллированная вода. В любом случае она будет лучше, чем водопроводная.