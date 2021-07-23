Важно добавить, что перед летним отдыхом на море некоторые процедуры у косметолога вообще нельзя делать. Подробнее об этом рассказала эксперт.

Для ухода Как быстро и эффективно увлажнить кожу: домашняя маска из огурца за 5 минут – рецепт

Кожа и летний сезон

Летом кожа отдыхает от холода и скачков температуры. При этом на нее продолжают негативно влиять другие внешние факторы, присущие летнему сезону. Чтобы защитить дерму, можно пройти курс восстановления после холода у профессионального косметолога. Процедура включает витаминную терапию, восстановление защитного барьера кожи, увлажнение.

Также в жаркое время года следует изменить свой ежедневный уход: перейти из "тяжелых" средств на более "легкие" текстуры. Например, средства для умывания летом должны быть с более кислотным рН и обязательно иметь солнцезащитные факторы.

Перед отдыхом, если вы решились на профессиональную подготовку, то можно сделать курс процедур, предусматривающих лечение и укрепление сосудов, сужение пор, освещение пигментации и лифтинг кожи. Также сделайте бьюти-манипуляции, которые защищают от негативного воздействия солнечных лучей.

Зато летом (как минимум за 2 недели до отдыха) необходимо отказаться от агрессивных лазерных шлифовок кожи и пилинга. Также эксперты не рекомендуют пользоваться активными средствами с витаминами C и A утром.

После перелета, когда скачки давления и сухой воздух ухудшили состояние кожи, нужно тщательно очистить и увлажнить лицо. Особого внимания заслуживает кожа вокруг глаз и губ. Прибыв на место назначения, дерму можно очищать мягкими средствами и восстанавливать сыворотками с витамином C, гиалуроновой кислотой, аминокислотами.

Чтобы вернуть коже упругость и ровный тон после отдыха, включите в домашний уход мягкие очищающие средства с кислотным рН, увлажняющие сыворотки и кремы, а также солнцезащитные продукты с SPF от 20 до 50. Не забывайте выпивать дневную норму воды, употребляйте больше свежих овощей, фруктов, на которые летний сезон особенно щедрый.