В 2021 одним из бьюти-трендов является белоснежная, словно полупрозрачная, кожа. Достичь такого эффекта можно с помощью домашних масок или специальных средств для этой цели, которые создают косметические производители. Выбор за вами.

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Домашняя огуречная маска-рецепт

Если вы решили приготовить маску из огурцов в домашних условиях, то стоит отметить, что основной ингредиент поможет сделать кожу вашего лица более чистой, светлой, солнечной, а тон однородным уже после нескольких применений. Однако домашняя смесь не сможет полностью справиться с более серьезными проблемами. Например, с различными типами пигментации.

Интересно знать: среди продуктов, которые отбеливают кожу, выделяют лимон, огурцы, мед, помидоры, клубнику, куркуму, петрушку, папайю.

Огуречная маска также обладает свойством быстро восстанавливать водный баланс кожи и борется с последствиями солнечных ожогов, если вы не придерживались базовых правил загара. Ингредиенты для приготовления такого средства легко найти едва ли не в каждом доме.

Что вам понадобится?

1/4 тертого огурца;

2столовые ложки геля или сока алоэ вера.

Начните с тщательного смешивания указанных компонентов. Затем положите смесь на 15 минут в холодильник. После нанесите ее на лицо, шею и участок декольте. Оставьте маску на 10 минут, а затем смойте все остатки водой комнатной температуры.