Прическа с ювелирными украшениями, проверенная подиумами и другими светскими мероприятиями, самая простая и модная. Красивые детали способны придать вашей укладке праздничный вид. Однако важно не выйти за границы и не перегрузить ее аксессуарами.

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Как быстро сделать праздничную прическу

Решиться на прическу с ювелирными украшениями может не любая модница. Несмотря на то, что подиумные примеры и стристайл-образы вдохновляют на бьюти-эксперименты, выйти в люди, украсив голову блестящими шпильками, смогут только самые смелые.

Наиболее популярным и практичным аксессуаром для волос у большинства девушек является обычная резинка для волос, которой легко зафиксировать непослушные пряди, завязав их в гульку или хвост. Но новый виток Y2K, моды начала нулевых, стремится снова сделать трендовыми стразы, которые ранее были частью базового гардероба едва ли не каждой женщины, когда "больше" означает "лучше".

В этом году обручи, банты, "крабики", шпильки-шандельеры – повсюду, от CHANEL, Celine и Schiaparelli до Dolce & Gabbana, Patou и Giambattista Valli.

Модная укладка / Фото Vogue

Если раньше украшения для волос использовали обычно для усовершенствования свадебной прически или по другому особому случаю, то в наше время hair-эксперты стремятся внедрить их в повседневную жизнь. Стилисты объясняют это влиянием пандемии: когда лица спрятаны под масками, страсть к творчеству и самовыражению усиливается – и что еще украшать как не прическу.

Преимущество тенденции в том, что достаточно использовать всего 1 украшение, будь то декорированный стразами обруч или шпилька-бант, которая способна превратить обычную прическу на каждый день в укладку Haute Couture.

Трендсеттеры советуют прибегать к приему "подобное с подобным": золотой металлический декор в одежде прекрасно сочетается с украшениями для волос такого же оттенка. В то же время "драгоценные" россыпи на кардиганах красиво выглядят в комбинации с декорированными стразами деталями зажимов.

Выдержанные в ученическом стиле обручи можно миксовать со строгими рубашками с отложным воротничком, а "пажеские" банты – с бархатным нарядом. Некоторые парикмахеры-стилисты предлагают носить сразу несколько ободков, которые отличаются размером и фактурой: объемные текстильные, тонкие металлические или жемчужные.

Праздничные прически с ювелирными украшениями / Фото из инстаграма