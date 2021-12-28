Цвет волос, как и определенный макияж, способен придать вашему образу эффект усталости. Однако существуют бьюти-трюки, которые помогают "избавиться" от лишних лет. Один из них – окрашивание шевелюры в правильный оттенок.

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5 оттенков в окрашивании волос, которые визуально омолаживают

Золотые блики, как у Дженнифер Энистон

Повторить технику окрашивания волос известной актрисы стремятся модницы со всего мира. Причина проста: цвет имеет очень натуральный вид, красиво сверкает на солнце и освежает образ.

Золотисто-каштановый от Кейт Миддлтон

Герцогиня собственным примером доказывает, что теплые естественные цвета с вкраплением золота идеально подходят для брюнеток. Зато по-настоящему холодные оттенки будут создавать эффект искусственности.

Модная техника окрашивания волос / Фото Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли показывает карамельный "блонд"

Правило предыдущего пункта работает с этим оттенком также, но – для блондинок.

Эффектный цвет волос / Фото из инстаграма Рози Хантингтон-Уайтли

Балаяж Сары Джессики Паркер

Кожу лица выгодно подсветит все, что заламывает цвет возле нее. Звезда популярного сериала "Секс в большом городе" прекрасно использует этот трюк, поэтому уже длительное время не изменяет солнечному балаяжу, который освежает ее внешность.

Оттенок для омоложения / Фото из инстаграма Сары Джессики Паркер

Аппетитная корица, как у Приянки Чопры

Блондинки и шатенки могут смело повторять контрастный балаяж на белокурых прядях. Однако брюнеткам лучше отказаться от такого окрашивания, чтобы избежать странного вида. Зато им стоит вдохновиться примером Приянки Чопры, которая осветлила тонкие локоны на несколько оттенков. Пряный и теплый цвет палочек корицы придает темным волосам объем, а общему виду – свежесть.

Покраска для брюнеток / Фото Getty Images