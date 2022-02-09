Беременна Рианна продолжает удивлять поклонников новыми линейками косметических средств для макияжа. Певица анонсировала 10 уникальных цветов помад, которые вошли в коллекцию Icon, с помощью рекламного ролика на своей инстаграм-странице.

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Рианна представила новые помады Fenty Beauty

Новая коллекция губных помад Fenty Beauty получила название Icon. Среди 10 ультраувлажняющих цветов представлены яркие красные и мягкие нюдовые оттенки – от She a CEO, Pose Queen и Board Memb'R до MVP, любимого тона певицы. Они подходят для разных цветов кожи, что еще раз подчеркивает инклюзивность косметики от знаменитости.

Помады имеют мягкую матовую формулу. Также в их составе есть немало полезных компонентов: гиалуроновая кислота для увлажнения, успокаивающие витамины C и E, чтобы обеспечить комфортное и стойкое ношение текстур.

Особого внимания заслуживает экологическая упаковка помад для многоразового использования – заказываете 1 раз помаду, а потом, когда она закончится, можете просто купить футляр с любой палитрой из серии ICON и вставить в тюбик, который уже есть, чтобы не покупать полный набор повторно.



Новые помады Fenty Beauty / Фото из инстаграма бренда



Как выглядят оттенки Fenty Icon на коже / Фото из инстаграма бренда

Помады Icon доступны для покупки на официальном сайте Fenty Beauty с 4 февраля и стоят 600 грн. Стоимость сменного тюбика с палитрой – 360 грн.

Реакция поклонников