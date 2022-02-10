Как получить оттенок волос как у Сары Джессики Паркер в "И просто так": рассказывает колористика

Пляжный "блонд" Сары Джессики Паркер, которая сыграла главную роль Кэрри Брендшоу в продолжении культового сериала "Секс и город", понравился многим поклонникам актрисы. Поэтому колористка звезды рассказала, как повторить такой оттенок волос.

В сериале "И просто так" Сара Джессика Паркер экспериментировала с разными прическами – от сложных кос до стянутых в клок волос и струящихся волн. Над неизменным модным цветом волос знаменитости работала колористка Джина Гилберт.

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Как добиться цвета волос как у Сары Джессики Паркер в "И просто так"

Джина Гилберт, колористка салона Serge Normant в Нью-Йорке, работает с волосами Сары Джессики Паркер на протяжении последних 15 лет, поэтому хорошо понимает ее предпочтения. Мастерица рассказывает: "Саре нравится немного играть со своим цветом. По большей части мы наносим один оттенок только по пробору и линии роста волос. Ей не нравится сплошной насыщенный цвет".

Также волосам актрисы придает объем и контраст техника окрашивания балаяж. С ее помощью можно получить эффект естественно выгоревших, а не окрашенных прядей. "Для кончиков мы используем просветлитель в максимальной концентрации (12 процентов) и создаем переход от темных корней к осветленным кончикам, словно это поработало солнце", – объясняет Гилберт.

Самые светлые пряди (их еще называют money pieces, "денежные пряди") она нарочно оставляет возле лица. Этот трюк буквально освещает кожу, придавая ей сияющий и здоровый вид. "Эта техника действительно освещает лицо, – говорит Гилберт. – Кроме того, у Сары невероятные кристально-голубые глаза, и с помощью светлых прядей они становятся еще выразительнее. Раньше мы делали более темные пряди, и они не имели такого выигрышного вида в сочетании с кожей".



Секреты покраски волос Сары Джессики Паркер / Фото из инстаграма актрисы

Интересно, что 56-летняя Сара Джессика Паркер не скрывает седину как в сериале, так и в жизни. Звезда умеет фантастически носить ее. "Во время съемки она хотела, чтобы седые волосы чередовались с осветленными. Контраст между серым, блондом и темным создает красивый рельеф и игру света", – добавляет Джина Гилберт.

Вышеописанный подход к покраске позволяет Паркер делать перерывы между визитами в 2, 5 месяца. Это очень упрощает жизнь – особенно для постоянно вовлеченной в съемку звезды. Конечно, это преимущество собственно техники окрашивания и признак высокого мастерства колориста.

Как ухаживать за таким совершенным цветом в домашних условиях? "Я всегда рекомендую использовать ополаскиватель с эффектом блеска. Он устраняет с волос любые загрязнения и делает цвет ярче", – заключает Гилберт. Она также советует использовать несульфатные шампуни, чтобы поддерживать цвет, а раз в месяц – кондиционер глубокого воздействия.



Стильная прическа / Фото из инстаграма @ginagilbertnyc



Трендовый оттенок волос / Фото из инстаграма @ginagilbertnyc