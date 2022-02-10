Як отримати відтінок волосся як у Сари Джессіки Паркер в "І просто так": розповідає колористка

Пляжний "блонд" Сари Джессіки Паркер, яка виконала головну роль Керрі Брендшоу у продовжені культового серіалу "Секс і місто", сподобався багатьом шанувальникам акторки. Тому колористка зірки розповіла, як повторити такий відтінок волосся.

У серіалі "І просто так" Сара Джессіка Паркер експериментувала з різними зачісками – від складних кіс до стягненого в жмуток волосся і струмливих хвиль. Над незмінним модним кольором волосся знаменитості працювала колористка Джина Гілберт.

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Як домогтися кольору волосся як у Сари Джессіки Паркер в "І просто так"

Джина Гілберт, колористка салону Serge Normant у Нью-Йорку, працює з волоссям Сари Джессіки Паркер впродовж останніх 15 років, тому добре розуміє її вподобання. Майстриня розповідає: "Сарі подобається трохи грати зі своїм кольором. Здебільшого ми наносимо один відтінок тільки за проділом і лінією росту волосся. Їй не подобається суцільний насичений колір".

Також волоссю акторки додає об'єму й контрасту техніка фарбування балаяж. З її допомогою можна отримати ефект природно вигорілих, а не пофарбованих пасм. "Для кінчиків ми використовуємо просвітлювач у максимальній концентрації (12 відсотків) і створюємо перехід від темних коренів до просвітлених кінчиків – немов це попрацювало сонце", – пояснює Гілберт.

Найсвітліші пасма (їх ще називають money pieces, "грошові пасма") вона навмисне лишає біля обличчя. Цей трюк буквально підсвічує шкіру, надаючи їй сяйливого і здорового вигляду. "Ця техніка справді підсвічує обличчя, – каже Гілберт. – Крім того, у Сари неймовірні кришталево-блакитні очі, і за допомогою світлих пасом вони стають ще виразнішими. Раніше ми робили темніші пасма, і вони не мали такого виграшного вигляду в поєднанні зі шкірою".



Секрети фарбування волосся Сари Джессіки Паркер / Фото з інстаграму акторки

Цікаво, що 56-річна Сара Джессіка Паркер не приховує сивину як у серіалі, так і в житті. Зірка вміє фантастично носити її. "Під час знімання вона хотіла, щоб сиве волосся чергувалося з просвітленим. Контраст між сірим, блондом і темним створює гарний рельєф і гру світла", – додає Джина Гілберт.

Вищеописаний підхід до фарбування дає змогу Паркер робити перерви між візитами у 2, 5 місяці. Це дуже спрощує життя – особливо для постійно залученої до знімання зірки. Звісно, це перевага власне техніки фарбування та ознака високої майстерності колориста.

Як доглядати за таким досконалим кольором у домашніх умовах? "Я завжди рекомендую використовувати ополіскувач з ефектом блиску. Він усуває з волосся будь-які забруднення і робить колір яскравішим", – підсумовує Гілберт. Вона також радить використовувати несульфатні шампуні, щоб підтримувати колір, а раз на місяць – кондиціонер глибокого впливу.



Стильна зачіска / Фото з інстаграму @ginagilbertnyc



Трендовий відтінок волосся / Фото з інстаграму @ginagilbertnyc