Помощь в лечении кожи: 6 природных компонентов, которые действенно борются с акне
26 августа 2021 , 16:36Читати новину українською
Источник:Vogue
Избавиться от акне можно с помощью натуральных безвредных компонентов. Полезные ингредиенты можно использовать в чистом виде, чтобы очистить кожу от сыпи, а также ищите их в составе косметических продуктов для ухода.
Борьба с акне – это длительный и малоприятный процесс. Важно тщательно изучать состав любого бьюти-средства. Знание действенных компонентов для лечения кожи сможет облегчить вам жизнь.
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6 природных компонентов, которые помогут справиться с акне
- Мед. Чтобы нейтрализовать воспаления на коже, достаточно сделать маску из меда по народному рецепту. Этот ингредиент прекрасно работает в составе косметических продуктов: оказывает антибактериальное действие и борется с покраснениями, так как содержит антиоксиданты, а также мед не забивает поры, что является особенно полезным для проблемной кожи.
- Алоэ вера. Компонент обладает природными противовоспалительными и антибактериальными свойствами, поэтому является необходимым в уходовой рутине во время борьбы с акне. Средства с содержанием алоэ стимулируют работу защитного барьера кожи, лечат именно причину появления прыщей и черных пятнышек – нейтрализуют воздействие микробов и загрязнения.
Как избавиться от акне / Фото из инстаграма @camilleyolaine
- Масло чайного дерева. Компонент используют для приготовления SOS-средств против прыщей. Масло чайного дерева помогает избавиться от микробов, которые вызывают обострение акне. Однако действие ингредиента является очень мощным, поэтому наносить его нужно точечно или в небольшой концентрации.
- Зеленый чай. Жидкость является полезной для общего состояния организма и кожи. Экстракт чая обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами, действенными в борьбе против покраснения и высыпания. А антиоксиданты в составе зеленого чая улучшают внешний вид и здоровье кожи – возвращают ей тонус, сияние и здоровый блеск.
- Каолиновая глина. Природный компонент легко подсушивает и успокаивает проблемную кожу: глина впитывает остатки себума и очищает поры. Продукт подойдет тем, кто страдает кожными заболеваниями и старается избегать агрессивного состава в уходовой косметике.
Действенный уход за кожей / Фото из инстаграма @camilleyolaine
- Пчелиный яд. Ингредиент является наименее популярным. Однако очищенный пчелиный яд помогает бороться с акне – стирает с лица имеющиеся прыщи и заживляет рубцы после них. Ведь в составе компонента содержится большое количество пептида мелатонина, который защищает дерму от микробов, воспалительных процессов, ультрафиолета, обезвоживания и прекрасно увлажняет.