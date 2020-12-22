С каждым днем индустрия красоты совершенствуется, поэтому некоторые мысли и правила по уходу за кожей со временем теряют свою актуальность, а некоторые из них вообще можно назвать бьюти-мифами. Чтобы не тратить свое время на недейственные процедуры для красоты лица, стоит прекратить верить в самые распространенные бьюти-мифы.