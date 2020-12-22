Кожа должна отдыхать от макияжа и другие бьюти-мифы, в которые не следует верить
С каждым днем индустрия красоты совершенствуется, поэтому некоторые мысли и правила по уходу за кожей со временем теряют свою актуальность, а некоторые из них вообще можно назвать бьюти-мифами. Чтобы не тратить свое время на недейственные процедуры для красоты лица, стоит прекратить верить в самые распространенные бьюти-мифы.
В интернете можно найти немало устаревших утверждений на тему ухода за собой. Cosmopolitan назвал самые популярные из них, в которые не следует верить.
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Мифы об уходе за кожей
- Если п ить много воды, то кожа будет увлажненной. На самом деле кожу может увлажнить специальный крем или лосьон, а выпивать дневную норму воды нужно для того, чтобы поддерживать общее здоровье организма. Если только пить воду и не увлажнять дополнительно кожу, то улучшить ее состояние вы не сможете.
- Коже нужно давать отдохнуть от макияжа. На время сна коже достаточно отдыха от декоративной косметики, если вы качественно проводите процедуру демакияжа. Днем вы можете смело наносить макияж и не волноваться за состояние кожи.
- Пилинг нужно делать как можно чаще, чтобы кожа была более чистой. Отшелушивать ороговевшие клетки кожи важно, но не стоит преувеличивать с эксфолиацией. Ведь чрезмерное очищение может привести к истощению дермы, появлению раздражений, шелушений и других негативных последствий. Делайте пилинг регулярно 1-2 раза в неделю.
- Поры можно уменьшить. Нет, нельзя. Размер пор не является переменным, как и толщина волоса, форма ногтя или ваш собственный рост. Однако поры можно увеличить, если не очищать их. Таким образом они будут закупориваться кожным себумом и другими загрязнениями.
- Потеть – полезно. Пот на 99% состоит из воды, поэтому в ходе потоотделения не выводятся никакие токсины.
- Ботокс поможет избежать появления морщин. Если у вас еще нет морщин, то ботокс не сможет их нейтрализовать. Ведь у каждого человека мимика индивидуальна, поэтому невозможно предсказать, где появятся признаки старения, чтобы сделать в этом участке инъекцию красоты.
- Натуральная косметика абсолютно безопасна. Поскольку в составе натуральных косметических продуктов нет консервантов, химикатов или других искусственно созданных соединений, то она действительно является более полезной для кожи. Однако также следует быть осторожными с эфирными маслами, кислотами, экстрактами растений, которые могут вызывать аллергическую реакцию. Поэтому органическую косметику стоит тестировать на небольшом участке кожи перед полноценным нанесением на лицо или тело.
- Кожа привыкает к крему. Если ваше любимое средство для ухода прекратило давать желаемый эффект, то это означает единственное – изменилось состояние вашей кожи вследствие гормонального сбоя, стресса, изменения погоды или образа жизни. В противном случае, если крем вам подходит, то вы можете не менять его годами.
- Кожа становится сухой, когда на улице холодно. Жара также сушит кожный покров. В частности, она потеет, выделяя всю влагу и становится обезвоженной. Поэтому летом стоит интенсивнее увлажнять дерму, а зимой больше внимания выделяйте на ее питание и укрепление кожного защитного барьера.
- Бальзам для губ вызывает зависимость. Если вы начнете пользоваться бальзамом для губ, то уже не сможете от него отказаться. Именно так думают многие женщины. Однако такое ощущение возникает из-за того, что коже губ действительно требуется постоянное увлажнение, смягчение и защита.
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