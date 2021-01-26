Причин, из-за которых проявляется акне на лице, много. Ошибочно полагать, что заболевание может беспокоить только подростков. Даже в 30-35 лет никто не застрахован от акне. Поэтому стоит узнать о распространенных причинах его возникновения, чтобы избежать проблемы.

Источник: ТСН

Акне – кожная болезнь, которая требует комплексного, длительного и профессионального лечения. Также проблема может побеспокоить людей в любом возрасте. Врач-косметолог, дерматовенеролог Анна Кравчук рассказала о распространенных факторах, которые провоцируют проблему.

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Почему появляется акне на лице: причины

Генетика

Ученые определили, что существует 80% вероятности появления акне из-за генетического фактора. Люди, которые подвержены заболеванию, страдают чувствительностью рецепторов сальных желез к гормонам андрогенов. Эти гормоны взаимодействуют с сальными железами и провоцируют чрезмерную выработку ими кожного сала. В тот момент сальная железа становится плотнее, а кожное сало остается и увеличивается в волосяных луковицах, образуя сальную пробку. Потому что себум не успевает проникать через поры и нейтрализоваться во время очищения кожи. Такой застой кожного сала образует идеальную среду для размножения Cutibacterium acnes, старое название – Propionibacterium acnes. Потом все меняется в худшую сторону: вредных бактерий становится больше, чем полезных, развивается воспалительный процесс, а в последствии вылезают прыщи.

Стоит добавить, что аэробная бактерия Cutibacterium acnes всегда есть в волосяных фолликулах человека, но, если сальные железы чувствительны к андрогенам и кожное сало вырабатывается с нормальной активностью, то бактерии не размножаются. В случае генетической предрасположенности к акне болезнь обычно начинает беспокоить в подростковом возрасте, реже – в 30-35 лет.



Почему появляется акне / Фото из инстаграма Софии Гран

Гормональный дисбаланс

Когда человек уже взрослый и его гормональный фон сформирован, то на повышение андрогенов могут повлиять следующие факторы:

нарушение работы щитовидной железы;

гиперфункция надпочечников;

синдром поликистозных яичников;

нарушение рецепции и обмена андрогенов в коже и тому подобное.

В частности, в организме может быть избыток гормона прогестерона, что также провоцирует появление акне. Он подавляет синтез гормонов эстрогенов, увеличивая синтез андрогенов. Проблема возникает в период овуляции и во время беременности. Так как ежемесячно прогестерон подготавливает организм к возможному оплодотворению вплоть до начала менструации, а после ее наступления – к вынашиванию плода.

Уровень прогестерона может также повышаться из-за развития кисты яичников, гиперплазии надпочечников и других проблем со здоровьем. Тогда стоит сдать анализы и проконсультироваться со специалистом, и ни в коем случае не прибегать к самолечению.

Микробиом

Первым делом необходимо узнать что это такое: микробиом – это индивидуальная смесь бактерий и генов, которые живут внутри и снаружи тела, их называют микробиотой. В 2017 году Хьюинг Ли из Калифорнийского университета обнаружил, что у людей с и без акне штаммы бактерий Cutibacterium acnes разные. То есть профессор думал, что акне скорее возникнет у людей, не имеющих специального набора генов, который бы смог предотвратить размножение вредных микробов. Однако у этих людей есть гены, которые способствуют выработке бактериальных токсинов, что впоследствии приводит к нарушению микробиомного баланса. При таких условиях стимулируется выработка кожного сала, образуются сальные корки. Чтобы очистить организм, врожденный иммунитет "выталкивает" это все наружу в виде воспалений на коже.

Для решения проблемы врачи рекомендуют обогатить кожу полезными бактериями, чтобы нейтрализовать активность вредных.



Акне на лице / Фото из инстаграма Софии Гран

Рацион питания

Чтобы избежать появления акне, существует перечень продуктов, которые не стоит употреблять или минимизировать их количество.

Молоко. Когда вы взрослеете, то уровень ферментов и способность переваривать лактозу без последствий снижается, поэтому может возникать угревая болезнь. Если вы замечаете на лице первые признаки акне, то на 3 недели попробуйте отказаться от цельного, сухого, обезжиренного молока и молочной сыворотки.

Когда вы взрослеете, то уровень ферментов и способность переваривать лактозу без последствий снижается, поэтому может возникать угревая болезнь. Если вы замечаете на лице первые признаки акне, то на 3 недели попробуйте отказаться от цельного, сухого, обезжиренного молока и молочной сыворотки. Продукты с высоким гликемическим индексом и углеводы: чипсы, шоколад, сахар, мучные изделия, фаст-фуд, жареное мясо, копчености и тому подобное. Много быстрых углеводов стимулируют выработку инсулина и инсулиноподобного фактора роста IGF-1, которые впоследствии активизируют чрезмерное продуцирование кожного сала.

чипсы, шоколад, сахар, мучные изделия, фаст-фуд, жареное мясо, копчености и тому подобное. Много быстрых углеводов стимулируют выработку инсулина и инсулиноподобного фактора роста IGF-1, которые впоследствии активизируют чрезмерное продуцирование кожного сала. Кофе. Напиток повышает уровень кортизола. Этот гормон активнее вырабатывается в условиях стресса, что также провоцирует активную выработку кожного сала. Его избыток создает идеальные условия для размножения бактерии Cutibacterium acnes.

Любите себя и заботьтесь о своей коже еще до появления акне.