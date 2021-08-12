В постели с черной икрой: почему аромат Рианны распродали за считанные минуты – реакция певицы
Источник:инстаграм Рианны
Рианна продолжает менять индустрию красоты. Популярная певица 10 августа выпустила первые духи от собственного бренда Fenty Beauty, которые стоили 120 долларов. Однако уже на следующее утро звездный предприниматель опубликовала фотографию в инстаграме, на которой позировала в постели с огромной банкой черной икры, и сообщила, что аромат Fenty Eau de Parfum – sold out.
Рианна поделилась фотографией на своей инстаграм-странице, где у нее 104 миллиона подписчиков, и добавила подпись: "Вот так я проснулась, когда Fentyparfum распродали утром".
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Новый аромат певицы вызвал настоящий ажиотаж на рынке бьюти-продукции. И это случилось не только из-за того, что звезда стала первым темнокожим представителем, который выпустил аромат на глобальный рынок.
Почему аромат Рианны распродали за считанные минуты
В своем посте о собственных духах Рианна отметила: "Это воспоминание, умещенное в аромате. Один раз почувствуешь – и не забудешь вовек". Интересно и то, что аромат даже не успел появиться на полках косметических лавок. Старт и финиш продажи первой линейки Fenty Eau de Parfum состоялся онлайн на официальном сайте бренда Fenty Beauty.
Чтобы создать идеальные духи, певица и миллиардерша, 33-летняя Риана отправилась на поиски парфюмерного опыта в Грасс. Там она получила базовые знания парфюмерного дела. Женщина первой из темнокожих представителей выпустила аромат класса люкс в парфюмерной столице мира.
Еще перед презентацией парфюм получил доверие от потребителей. Ведь его создание не было любительским, а продукт не является результатом творческого полета. С самого начала в процессе разработки аромата лично участвовал Жак Кавалье-Белльтрюд, мастер-парфюмер Louis Vuitton. Профессионал уравновесил чувственную смесь магнолии, мускуса, мандарина, черники, болгарской розы и пачули. В то время Рианна вложила в аромат частичку своего боевого характера и духа Барбадоса.
Я хотела создать аромат, который представлял бы меня саму. Даже форма флакона – это язык тела, соответствующий замыслу,
– добавила певица.
Духи Рианны / Fenty Beauty
Кроме рекламной кампании, производители Fenty Eau de Parfum позаботились о флаконе. Он едва заметно напоминает о роскошных произведениях Louis Vuitton, но аромат Рианны выпускают под собственным брендом певицы, который входит в конгломерат LVMH.
Потребители парфюмерной продукции также были приятно удивлены гендерной нейтральностью парфюмерной воды, несмотря на то, что парфюм имел амбициозный ценник – 120 долларов. В настоящее время парфюм недоступен для покупки, но стоит продолжать следить за обновлениями.