Рианна не только известная певица и талантливая актриса, но и успешная предпринимательница. В 2017 году звезда создала собственный косметический бренд Fenty Beauty. Марка популярна благодаря своей широкой инклюзивности среди тонов кожи и пола. Рианна продолжает удивлять поклонников ее косметики, поэтому на этот раз выпустила тинт для лица в 25 оттенках.

Бьюти-бренд Рианны Fenty Beauty представил новинку – тинт для лица Eaze Drop Blurring Skin. Кроме разнообразия цветов, особенностью косметического продукта является оригинальная форма упаковки.

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Рианна представила новый тинт для лица Fenty Beauty в 25 оттенках

Представители Fenty Beauty отмечают, что тинт для лица обладает увлажняющими свойствами, имеет легкую текстуру, мгновенно сливается с тоном кожи, визуально придавая ей гладкий вид. Важно и то, что формула Eaze Drop является устойчивой к поту и влаге.

Fenty Beauty создали базовый продукт, который будет улучшать естественный вид лица и иметь едва заметное покрытие. Тинт Eaze Drop подойдет для тех, кто имеет чувствительную кожу, и тем, кто предпочитает светлое покрытие или кого пугают "тяжелые" основы. Косметический продукт поможет создать идеальный "макияж без макияжа".

Рианна хотела создать тинт, который мгновенно выравнивает тон лица. Eaze Drop с увлажняющим комплексом QuickBlur идеально подходит для "макияжа без макияжа" или когда хочется выглядеть хорошо без усилий,

– рассказывают разработчики.

Тинт Eaze Drop можно будет приобрести на официальном сайте бренда Fenty Beauty с 26 марта, он будет стоить 25 фунтов.