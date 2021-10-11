28-летняя Rosalía с прошлого года является амбассадором MAC Viva Glam. Совместная линейка косметики получила название MAC Aute Cuture в честь популярного сингла певицы 2019 года. Поклонники звезды и косметики MAC очарованы соблазнительной рекламной кампанией с Rosalía в главной роли.

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Новая коллаборация певицы Rosalía и MAC

Бьюти-линейку от Rosalía и MAC возглавляет матовая жидкая помада Retro Matte Liquid Lipcolor. Она представлена ​​в 4 оттенках: прохладном розово-бежевом Nuez Moscada, светло-персиковом розово-бежевом Achiote, глубоком сине-красном Red Chile и ярком сине-красном Rusi. "В традициях фламенко так много красного, и это для меня большое вдохновение", – объясняет Розалия, которая выросла в каталонском городе Сант-Эстев-Сасрубирас.

Коллекция также включает палетку теней для век в 10 оттенках с высокой пигментацией, которая сочетает в себе тона от нейтральных до металлических.

Изюминкой косметической коллаборации стали украшения для ногтей, вдохновленные любовью певицы к ногтевому искусству. MAC Aute Cuture включает несколько вариантов лаков для маникюра, среди которых можно найти перламутровые, кремовые и металлические оттенки. Rosalía является поклонницей эпатажного нейл-дизайна и вдохновляет на него других.

Они являются символом могущества и силы – радикальной и чрезвычайной женственности. В то же время они могут выглядеть почти как оружие,

– говорит в пресс-релизе о своем восприятии ногтей Rosalía.



Rosalía в рекламной кампании MAC Aute Cuture / Фото из инстаграма MAC

Реакция поклонников

"Вау! Это удивительно";

"Такой маникюр идеально подойдет тем, у кого нет работы и детей";

"Жду коллекцию в стиле Мексики";

"Очень красиво";

"Прекрасно подойдут для зимнего макияжа".



Средства для маникюра / Фото из инстаграма MAC