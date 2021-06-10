Лейбл красоты Halsey вернулся с новыми косметическими средствами на летний сезон. Косметика представлена в матовых и сияющих текстурах.
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Летняя коллекция бьюти-бренда певицы Halsey
Новая летняя линейка косметики от About-Face представлена в ярких и теплых оттенках. В состав коллекции вошли хайлайтер, шимер для тела, а также блески для губ: прозрачный Not All At Once, Hot Honey в цвете сладкой ваты и лиловый Angel on Fire. В частности, в ассортименте есть тени в форме карандаша в оттенках цитрусовых и полупрозрачная оранжевая косметичка.
Средства из бьюти-линейки можно приобрести на официальном сайте About-Face. Цены варьируются от 20 до 30 долларов.
Что известно о бьюти-бренде певицы Halsey
- В январе 2021 года на своей инстаграм-странице, где почти 23 миллиона подписчиков, Halsey сообщила о запуске собственного бренда косметики. Звезда сделала это с помощью экстравагантного и яркого рекламного ролика.
- В первую коллекцию косметики About-Face вошли 10 продуктов для макияжа: хайлайтер, помада, тени для век с различными текстурами. Оттенки декоративной косметики большей частью были выбраны из насыщенной темной цветовой гаммы. Среди которых: синие, зеленые, белые или коричневые пигменты для макияжа глаз.
- Затем по случаю Дня всех влюбленных Halsey выпустила еще одну бьюти-линейку, посвященную любви к себе.
- Коллекция косметики Anti-VDay состояла из средств для макияжа губ. Среди них: серия матовых помад и карандашей. Палитру цветов представили в ярко-розовых, лиловых, коричневых оттенках. Особенностью карандашей для губ стали полезные компоненты в составе: витамины С и Е, а также гиалуроновая кислота.