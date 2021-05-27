Именно поэтому индустрия красоты позаботилась о надлежащей защите кожи от солнца. Чтобы избежать всех негативных последствий, достаточно правильно и регулярно пользоваться солнцезащитными средствами. Врач-косметолог и трихолог Юлия Рудик рассказала, как нужно пользоваться солнцезащитным кремом, развенчала популярные мифы о средстве и поделилась интересными и полезными фактами о защите кожи от ультрафиолетовых лучей.

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Все, что нужно знать о защите кожи от Солнца

Существует несколько типов солнечных лучей. Для кожи опасны именно ультрафиолетовые – УФ-А и УФ-В (UVA и UVB). Они наиболее негативно влияют на организм человека, в частности на кожу. Через них на теле появляется загар, а также ожоги, новообразования и гиперпигментация. UVA – коварные. UVB хоть греют, проникая глубоко в дерму без дискомфортных ощущений. Но оба вида могут приводить к повреждению ДНК, что вызывает изменения на клеточном уровне, а иногда и рак кожи.

Также солнечные лучи провоцируют преждевременное старение. Интересно и то, что солнечный свет может несколько лет вам вредить, а признаки фотостарения появятся лишь впоследствии, и предотвратить их появление будет уже невозможно. Солнце травмирует клетки кожи, разрушает коллаген и эластин, отвечающие за упругость и прочность дермы. Врач Юлия Рудик отмечает, что наиболее распространенными последствиями солнечного воздействия являются ожоги, гиперпигментация и преждевременное старение кожи. Из отдаленных – повышенный риск образования злокачественных новообразований кожи, в частности – меланомы.



Защита от солнца – это важно / Фото из инстаграма Юлии Рудик

Как защитить кожу от ультрафиолетового излучения

К счастью, о защите кожи от Солнца последние несколько лет говорят чаще. Косметолог Юлия объясняет эту тенденцию: "На это есть две причины: первая – медицина постоянно активно развивается, появилось много новых исследований ультрафиолетового излучения как один из основных факторов риска образования злокачественных новообразований кожи. Вторая – согласно последним исследованиям, уровень солнечной активности неустанно растет и пагубно влияет на организм человека".

Чтобы защитить кожу от фотостарения, гиперпигментации, ухудшения состояния или даже рака, Юлия Рудик советует использовать солнцезащитные средства. И подчеркивает, что делать это нужно круглогодично.

Нужно обращать внимание на индекс УФ. Его можно проверить в программе погоды в каждом смартфоне. Если индекс больше 2 – обязательно нужно наносить солнцезащиту,

– говорит врач-косметолог.

Она добавляет: "Солнечный спектр состоит из ультрафиолетовых лучей, которые делятся на 3 типа: UVA, UVB i UVC. На упаковке солнцезащитного крема должны быть обозначения UVA и UVB, указывающие на то, что средство содержит в своем состав защита от УФ-А и УФ-В-излучения. Я рекомендую своим пациентам аптечные средства и космецевтику, так как эти препараты прошли много дерматологических исследований, и я могу быть уверенной в их эффективности".



Как защищать кожу от Солнца / Фото Pexels

Популярные мифы о солнцезащитном средстве

Солнцезащиту достаточно нанести только утром, он не смывается водой. После каждого купания солнцезащиту обязательно нужно обновлять, также желательно обновлять в течение дня каждые 4 часа. Для лица очень удобно пользоваться специальными минеральными пудрами и SPF.

После каждого купания солнцезащиту обязательно нужно обновлять, также желательно обновлять в течение дня каждые 4 часа. Для лица очень удобно пользоваться специальными минеральными пудрами и SPF. Солнцезащиту не нужно применять в облачную погоду. " Не обращаем внимание на погоду, а лишь на индекс УФ, так как солнце часто прячется за облаками. В такую ​​погоду можно получить солнечные ожоги", – говорит Юлия.

Не обращаем внимание на погоду, а лишь на индекс УФ, так как солнце часто прячется за облаками. В такую ​​погоду можно получить солнечные ожоги", – говорит Юлия. Можно пользоваться солнцезащитным средством несколько лет подряд. По словам врача-косметолога, обязательно нужно обращать внимание на срок годности средства. Чаще всего это 12 месяцев с даты открытия.



Влияние солнечных лучей на дерму / Фото Unsplash

Вредное воздействие лучей Солнца на кожу – это не причина сидеть в темном помещении, когда на улице теплая солнечная погода. Достаточно лишь позаботиться о надлежащей защите. Помните, что здесь речь идет не только о вашем внешнем виде, но и о здоровье. В частности, Юлия Рудик отмечает: "Кроме солнцезащитных систем, следует 1 раз в год обследовать родинки. Во Львове медицинские учреждения организуют бесплатную акцию – "Проверь родинку" – ежегодно". Это также важно, потому что ультрафиолетовое излучение и на них плохо влияет, что может привести к серьезным проблемам.