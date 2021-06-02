Профессиональные визажисты отмечают, что ресницы не станут более пушистыми, если вы приобретете тушь с большой щеточкой. Обычно такая тушь вместо обещанного панорамного объема оставляет только черные полоски на верхних веках и под бровями.

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Поэтому выбирайте щеточку пропорциональную размеру вашего глаза и длины ресниц. Таким образом вам будет удобнее рисовать ресницы от самых корней. Более надежной считают прямую и тонкую кисточку, в идеале – не силиконовую. Если конструкция состоит из основы и щетинок, то ее будет легко сгибать и разгибать, а полукруглая щетка поможет красивее подкручивать ресницы.

Еще один полезный совет при покупке туши: не стоит отдавать предпочтение продукту, который обещает тысячекратный объем. Ведь часто такие средства быстро высыхают и осыпаются в течение дня. Вместо этого лучше несколькими слоями нарисовать жидкую термостойкую тушь.

Как сделать ресницы густыми, длинными и изогнутыми

Прорисуйте стрелку между ресницами. Моделей в рекламе туши можно увидеть с тщательно прорисованным пространством между ресницами. Именно такой бьюти-лайфхак поможет подчеркнуть форму и разрез глаз, соединить отдельные реснички в единое целое и придать взгляду глубины. Подводку иногда можно заменить тушью, которую нужно нанести скошенной кистью у корней ресниц.

Прорисуйте ресницы с 2 сторон . Если наносить тушь вверху на ресницы, то можно визуально придать им плотности и аккуратного вида. Здесь важно выбрать правильную кисть. Это может быть даже тонкая кисть для подводки. Ею также удобно наносить цветные туши, когда нужно сделать тематический бьюти-образ на вечеринку или для съемки.

. Если наносить тушь вверху на ресницы, то можно визуально придать им плотности и аккуратного вида. Здесь важно выбрать правильную кисть. Это может быть даже тонкая кисть для подводки. Ею также удобно наносить цветные туши, когда нужно сделать тематический бьюти-образ на вечеринку или для съемки. Наносите тушь на корни вдвое гуще, чем на кончики . Таким образом продукт будет меньше осыпаться, а кончики не будут склеиваться и будут иметь более объемный вид. Для этого коснитесь щеточкой корней, прижмите ее сильнее и задержите хотя бы на секунду: тушь успеет впитаться в ресницы и оставит их немного приподнятыми.

. Таким образом продукт будет меньше осыпаться, а кончики не будут склеиваться и будут иметь более объемный вид. Для этого коснитесь щеточкой корней, прижмите ее сильнее и задержите хотя бы на секунду: тушь успеет впитаться в ресницы и оставит их немного приподнятыми. Рисуйте сначала один глаз, а потом другой. Если вы красите ресницы несколькими слоями туши, то работайте с глазами по очереди: сначала правый по 1 слою, затем левый. Тогда эффект "паучьих лапок" вам обеспечен. Нужно наносить 2 и даже 3 слой туши сразу после того, как закончите с 1, чтобы ресницы не успели склеиться. Далее можно экспериментировать: наносите больше туши на те участки ресниц, которые хотите больше визуально выделить. Например, добавьте объема на внешние уголки, чтобы создать "кошачий глаз".