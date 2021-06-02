Визуально уменьшить нос можно с помощью косметики. В частности, способ известной визажистки можно повторить и без особых навыков.
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Как уменьшить нос без операции
Чтобы скорректировать декоративной косметикой нос, придется повторить 3 простых шага. Возьмите из своей косметички хайлайтер, пудру и кисти для нанесения косметики.
- Нанесите хайлайтер. Важно выбрать оттенок продукта не слишком сияющий и на 1-2 тона светлее вашей кожи. Наберите хайлайтер на палец или кисть и проведите им по спинке носа, а затем остановитесь и поставьте пятнышко на кончике.
- Растушуйте. Чтобы бьюти-лайфхак показал желаемый результат, кончиками пальцев постукивая "вбейте" средство в кожу и растушуйте границы.
- Нанесите пудру. Вам понадобится рассыпчатая пудра на тон темнее привычного. Возьмите немного продукта на кисть, которым обычно наносите тени, стряхните остатки и круговыми движениями "пройдитесь" от внутреннего угла глаза к ноздре, затем повторите идентичную манипуляцию с другой стороны. Теперь нос у вас будет визуально меньше, пока не смоете макияж.