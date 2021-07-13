Прически с Каннского кинофестиваля, которые легко повторить: 6 звездных образов для вдохновения

Уже несколько дней все внимание привлечено к звездным бьюти-образам, которые мировые селебрити продемонстрировали на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Кроме эффектных мейк-апов, известные модницы избирали не менее стильные и красивые прически. Некоторые из укладок легко повторить своими руками. Поэтому подборка таких причесок вам пригодится.

Звездные бьюти-образы вдохновляют работать над собой, чтобы иметь еще более привлекательный внешний вид. С помощью легкого макияжа и стильной прически можно удачно подчеркнуть естественную красоту. Отличным примером служат укладки звезд на Каннском кинофестивале.

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В 2021 году большинство знаменитостей отдали предпочтение прическам в виде хвоста или пучка, как Белла Хадид и Изабель Гулар. Возможно, именно жара Лазурного берега вдохновила их на такие укладки. Также на мероприятии появились звезды с классическими прическами, как у Карлы Бруни. Зато Кьяра Ферраньи выбрала непосредственные косички, которые красиво обрамляли ее лицо.

Каждой девушке будет полезной подборка эффектных и модных причесок, которые легко повторить самостоятельно в домашних условиях. Ведь иногда привычные распущенные волосы хочется усовершенствовать.

6 причесок с Каннского кинофестиваля, которые легко сделать



Высокий пучок Беллы Хадид / Фото Getty Images



Карла Бруни с укладкой со стильным небрежным эффектом / Фото Getty Images

Красиво собранные волосы Марион Котияр / Фото Getty Images



Пример модной и легкой прически от Мелани Лоран / Фото Getty Images



Идеальный высокий хвост Изабель Гулар / Фото Getty Images



Кьяра Ферраньи показала трендовую идею для прически с косичками / Фото Getty Images