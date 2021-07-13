Известные и успешные женщины убеждены, что серебристые пряди не должны ассоциироваться со старением. Поэтому они все чаще появляются на публике со своими натуральными волосами или намеренно окрашивают их в серые оттенки. Таким образом звездные красавицы подают замечательный пример другим женщинам.

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Седина это модно: 5 звездных примеров

Сара Джессика Паркер

Ее считают главной модницей Голливуда, которая может внезапно сменить имидж, быть брюнеткой, шатенкой и блондинкой. Однако теперь звезда популярного сериала "Секс в большом городе" часто демонстрирует публике свои седые пряди и гордится своим внешним видом.

Энди Макдауэлл

Звезду фильма "День сурка" не так часто можно увидеть на светских вечеринках. Однако во время своего последнего выхода на красной дорожке Каннского кинофестиваля она дополнила свой образ с серебристым платьем роскошной укладкой. Актриса показала натуральную седину, выбрала легкие кудри и эффектный объем. Звезда отказалась от окрашивания волос.

Александра Грант

Возлюбленная актера Киану Ривза, 48-летняя американская художница и просто красавица, Александра Грант отдает предпочтение седине. Женщина поражает поклонников модными укладками на серебристых прядях. Интересно то, что звезда именно окрашивает волосы в седой цвет, так как иногда она меняет оттенок.

Дайан Китон

Дайан Китон – креативная, неординарная и стильная актриса Голливуда, которая создала свой неповторимый имидж: костюмы со штанами, шляпы, стрижка каре. При этом звезда решила не закрашивать первые седые пряди. Такой оттенок волос придает стилю Дайан еще более особый шарм.

Мерил Стрип

Актриса раньше была зажигательной блондинкой, но даже седина не сделала ее внешность менее эффектной. Впервые гармоничным сочетанием седины с красотой Мерил Стрип зрители восхитились в фильме "Дьявол носит Prada". Впоследствии знаменитость решила сделать серебристые пряди изюминкой своего стиля, поэтому до сих пор она не закрашивает корни.