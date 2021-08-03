Стильные прически на каждый день: 5 невероятных идей, которые можно повторить за 10 минут

Если летом у вас мало времени, которое хочется потратить с пользой, то следует экономить его на созданные повседневной прически. Вдохновляйтесь идеями, которые одновременно стильные, эффектные и не требуют особых усилий, чтобы их повторить.

Подборка простых и модных летних причесок – это мастхэв для каждой красавицы, которая стремится всегда иметь безупречный вид и не тратить на это много времени. Даже обычный пучок легко можно разнообразить, чтобы освежить привычный образ.

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Пучок

Такая прическа может служить не только удобным дополнением домашнего образа, но и будет актуальной для жарких дней. Если собрать волосы аккуратно вверху, то можно красиво подчеркнуть шею и скулы. Для официальных мероприятий отдавайте предпочтение элегантному варианту пучка, а для повседневной жизни – небрежному и расслабленному.

Конский хвост

Удобную и обольстительную прическу еще называют "ponytail". Ей свойственно делать черты лица выразительнее. Если классическая вариация высокого хвоста из волос кажется вам слишком скучной, то попробуйте разнообразить его начесом, резинками, обвить 1 прядь вокруг основания хвоста шпильками.

Косички у лица

Прическа стала трендовой летом 2021. Чтобы повторить укладку, следует общую часть волос оставить распущенной, а возле лица отделить равные пряди, из которых нужно заплести 2 косички. Таким образом у вас будет стильный, легкий и сексуальный вид.

Акцент на аксессуарах

Любую прическу легко разнообразить, если добавить модных аксессуаров. Летом можно экспериментировать с милыми крабиками, заколками, аксессуарами-буквами, бусинками и с другим. Попробуйте закрепить несколько прядей волос, а остальные волосы оставьте распущенными. Такая прическа будет выглядеть особенно нежно, женственно и романтично.

Эффект мокрых волос

Ее назвали "морской" прической, потому что такая укладка выглядит как будто вы только что вышли после купания в океане – очень обольстительно. Тенденция набрала популярность после модных показов Lacoste, Versace, Chanel и других брендов, когда на подиум выходили модели, а их волосы казалось еще влажным. Чтобы повторить укладку, зачешите влажные волосы назад, не оставляя пробора, и легонько зафиксируйте их гелем или лаком.