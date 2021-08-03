Стильні зачіски на кожен день: 5 неймовірних ідей, які можна повторити за 10 хвилин

Якщо влітку у вас обмаль часу, який хочеться витратити з користю, то слід заощаджувати його на створені повсякденної зачіски. Надихайтеся ідеями, які водночас стильні, ефектні та не вимагають особливих зусиль, аби їх повторити.

Добірка простих і модних літніх зачісок – це мастхев для кожної красуні, яка прагне завжди мати бездоганний вигляд і не витрачати на це багато часу. Навіть звичайний пучок легко можна урізноманітнити, щоб освіжити звичний образ.

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Пучок

Така зачіска може слугувати не лише зручним доповненням домашнього образу, але й буде актуальною для спекотних днів. Якщо зібрати волосся акуратно вгорі, то можна красиво підкреслити шию і вилиці. Для офіційних заходів віддавайте перевагу елегантному варіанту пучка, а для повсякденного життя – недбалому і розслабленому.

Кінський хвіст

Зручну і звабливу зачіску ще називають "ponytail". Їй властиво робити риси обличчя виразнішими. Якщо класична варіація високого хвоста з волосся здається вам надто нудною, то спробуйте урізноманітнити його начісуванням, гумками, обкрутити 1 пасмо навколо основи хвоста, шпильками.

Косички біля обличчя

Зачіска стала трендовою влітку 2021. Аби повторити укладку, слід загальну частину волосся залишити розпущеною, а біля обличчя відділити рівні пасма, з яких потрібно заплести 2 косички. Таким чином ви матимете стильний, легкий і сексуальний вигляд.

Акцент на аксесуарах

Будь-яку зачіску легко урізноманітнити, якщо додати модних аксесуарів. Влітку можна експериментувати з милими крабиками, шпильками, аксесуарами-літерами, бусинками та з іншим. Спробуйте закріпити кілька пасм волосся, а інші локони залишіть розпущеними. Така зачіска буде виглядати особливо ніжно, жіночно і романтично.

Ефект мокрого волосся

Її назвали "морською" зачіскою, бо така укладка виглядає начебто ви щойно вийшли після купання в океані – дуже звабливо. Тенденція набрала популярності після модних показів Lacoste, Versace, Chanel та інших брендів, коли на подіум виходили моделі, а їхнє волосся здавалося ще вологим. Аби повторити укладку, зачешіть вологе волосся назад, не залишаючи проділу, і легенько зафіксуйте його гелем або лаком.