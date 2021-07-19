Стилист по прическам Крис Эпплтон сделал Ким Кардашян укладку с эффектом мокрых волос для Met Gala 2019. С тех пор прическа стала трендовой среди модниц со всего мира. Ведь на лето это одно из самых удобных и быстрых вариантов укладки волос, который можно повторить даже на шевелюре не первой свежести, а на 2 – 3 день после мытья головы.

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Как сделать укладку с эффектом мокрых волос

Используйте воду . Начинайте создание эффекта мокрых волос с увлажнения водой. Даффи отмечает, что опрыскивание прядей водой формирует идеальную текстуру прически, сохраняет здоровье и красоту локонов летом. Вода обладает свойством наполнять волоса изнутри, поэтому они будут впитывать меньше стайлинговых средств, защитит их от повреждения.

. Начинайте создание эффекта мокрых волос с увлажнения водой. Даффи отмечает, что опрыскивание прядей водой формирует идеальную текстуру прически, сохраняет здоровье и красоту локонов летом. Вода обладает свойством наполнять волоса изнутри, поэтому они будут впитывать меньше стайлинговых средств, защитит их от повреждения. Воспользуйтесь сывороткой или лосьоном. Для кондиционирования волос нанесите на них питательную сыворотку, лосьон, мусс или другой несмываемый специальный бьюти-продукт. Таким образом удастся создать на поверхности волос тонкую пленку, которая будет удерживать влагу, а также пряди будут иметь жирный вид. Средство при этом заглаживает чешуйки волос, чем придает им влажного вида, хотя они на самом деле таковыми не являются. Даффи создает текстуру прядей, используя сыворотку. Чтобы получить эффектный результат, стилист использует шпильки и тонкий гребешок с широкими зубцами.

Нанесите на волосы спрей для фиксации. Даффи советует отдавать предпочтение мистам, которые фиксируют волосы, а не лакам, которые могут склеивать волосы. Вы должны получить легкие влажные и подвижные локоны, а не плотные и склееные. Распылите мист по шевелюре и быстро сформируйте локоны.

Даффи советует отдавать предпочтение мистам, которые фиксируют волосы, а не лакам, которые могут склеивать волосы. Вы должны получить легкие влажные и подвижные локоны, а не плотные и склееные. Распылите мист по шевелюре и быстро сформируйте локоны. Накрутите локоны. На этом этапе не следует использовать термоприборы для накручивания прядей. Просто закручивайте их пальцами в небольшие жгуты. Старайтесь работать оперативно, чтобы мист не успел высохнуть.

На этом этапе не следует использовать термоприборы для накручивания прядей. Просто закручивайте их пальцами в небольшие жгуты. Старайтесь работать оперативно, чтобы мист не успел высохнуть. Пользуйтесь диффузором. Напомним, что волосы должны только казаться влажным, но не быть таковыми. Поэтому высушите их с помощью насадки-диффузора на фен. Не используйте при этом расческу, просто пропускайте через пряди тепло. Благодаря диффузору волосы равномерно высохну, а благодаря нанесенному предварительно муссу, будут казаться влажными.

Напомним, что волосы должны только казаться влажным, но не быть таковыми. Поэтому высушите их с помощью насадки-диффузора на фен. Не используйте при этом расческу, просто пропускайте через пряди тепло. Благодаря диффузору волосы равномерно высохну, а благодаря нанесенному предварительно муссу, будут казаться влажными. Правильно уложите локоны. Стилист рекомендует держать волосы подальше от лица. Чтобы красиво выделить скулы и линию подбородка, уберите baby hair с передней линии роста волос. Если уложить все пряди назад, то вы получите стильный результат в виде прически, которая вызывает впечатление, что вы только что вышли из пены морской. Однако также можно уложить волосы на одну сторону: разделите шевелюру четким боковым пробором, ориентируясь на изгиб бровей.

Примените спрей сильной фиксации, чтобы закрепить эффект влаги. Даффи отмечает, что на прическу нужно распылить еще немного фиксирующего спрея, чтобы она не казалась растрепанной или неопрятной, что легко может случиться во время летней жары. Альтернативой спрея могут служить воск или глина для волос.

Интересно, что подходы к созданию укладки с эффектом мокрых волос у Криса Эпплтона и Даффи отличаются. Ведь Крис использует прибор для накручивания прядей, чтобы на завершающем этапе добавить несколько локонов. Однако он не накручивает всю длину волос, а лишь отдельные пряди.

Смотрите, как Крис Эпплтон повторяет укладку в стиле Ким Кардашян: