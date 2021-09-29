В "Сплетнице" всегда было много моды, а главные герои не просто подражают трендам, но и задают их. Одежда люксовых брендов, дорогие сумочки, а также макияж, который помогает самовыразиться, прически в соответствии с последними hair-тенденциями являются отличным источником вдохновения для создания собственных уникальных образов.

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Если вы хотите изменить однотипный вид своих волос, то выбирайте из причесок главных героинь новой "Сплетницы". Натуральные локоны, wolf cut или простой боб – все это может иметь стильный и современный вид. Такие изменения подойдут каждой девушке независимо от возраста, типа волос и внешности.

7 самых интересных причесок из сериала "Сплетница"

Зоя Лотт

Девушка подчеркивает свою целостную личность стильными решениями по укладке волос. Она принимает свои естественные локоны и подчеркивает их красоту. Обычно Зоя Лотт зачесывает волосы вверх и в разных формах фиксирует их.



Простая и модная прическа / Фото Vogue

Жюльен Кэллоуэй

Королева Констанс Биллард прибегла к смелому и модному эксперименту – девушка сбрила волосы. Жульен Кэллоуэй таким образом идеально отразила свою внутреннюю уверенность, отношение к стереотипам и продемонстрировала незаурядную смелость.

Уникальный стиль / Фото из инстаграма Gossip Girl

Одри Хоуп

Главная блондинка, представительница миллениалов из Верхнего Ист-Сайда, Одри Хоуп учла последние hair-тенденции. Образ красавицы дополняет модная многослойная волчья стрижка. В сериале Одри делает такую прическу специально для инстаграма – главного хобби современных подростков.



Трендовая стрижка сезона / Фото из инстаграма Эмили Линд

Моне де Хаан

Несмотря на исполнение роли отрицательного персонажа, Моне демонстрирует совершенные прически. Она удачно сочетает тренды и элегантный стиль.



Модная укладка / Фото из инстаграма Gossip Girl

Кейт Келлер

Преподавательница английского в Констанс Биллард и Сент-Джудс – поклонница натуральности. Ее боб идеально подчеркивает достоинства лица. Стрижка Кейт сочетает одновременно серьезную выдержанность и "хапстерскую английскую градацию".



Боб-каре / Фото из инстаграма Тави Гевинсон

Акено

Прическа героя стала одной из изюминок сериала. Кислотно-розовые волосы Акено дополняют густые брови и четкие скулы, образуя безупречный образ.



Яркое окрашивание волос / Фото из инстаграма Gossip Girl

Луна Ла

Идеальные, блестящие, глянцевые волосы Луны – шедевр hair-стилистов. Стиль ее прически отчасти напоминает безупречные укладки Блэр Уолдорф. Если в создании локонов можно прибегнуть к нескольким бьюти-лайфхакам, то на правильное высушивание шевелюры, чтобы достичь желаемого эффекта, понадобится немало времени.



Идея для укладки волос / Фото из инстаграма @teen_soaps