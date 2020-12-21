Прически и укладки, которые можно сделать под шапку: 6 стильных и практичных идей
Зимой, когда мороз и ветер могут повредить состояние ваших волос, нужно для защиты носить шапку. Однако она может легко испортить укладку, на которую вы потратили много сил и времени. Для таких случаев можно воспользоваться идеями для причесок, которые можно делать под шапку и иметь стильный вид при этом.
Чтобы прическа сохранила свой первоначальный вид, нужно выбирать шапку, которая не будет сжимать голову: чем шире головной убор, тем лучше. Также зимой нельзя надевать шапку в недосушенные волосы, чтобы избежать их сухости и ломкости. Однако холодное время года не является причиной для того, чтобы отказываться от красивой и стильной укладки, пишет Cosmopolitan.
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Прически и укладки, которые можно сделать под шапку
Накрутите легкие кудри и спрячьте их под шапку, а в помещении – аккуратно распустите
Низкий хвост: основу оберните прядью волос, чтобы скрыть резинку, и надевайте шапку в направлении от лица к затылку
Тренд сезона – отсутствие объема: прячьте под шапкой идеально прямые волосы
Стильно взъерошенный и небрежный пучок на нижней области затылка
Заплетите 2 легкие косы, наденьте шапку, а в помещении расплетите их и получите модные волны на волосах
Укладка с невидимками
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