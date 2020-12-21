Зимой, когда мороз и ветер могут повредить состояние ваших волос, нужно для защиты носить шапку. Однако она может легко испортить укладку, на которую вы потратили много сил и времени. Для таких случаев можно воспользоваться идеями для причесок, которые можно делать под шапку и иметь стильный вид при этом.