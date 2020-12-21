Взимку, коли мороз і вітер можуть пошкодити стан вашого волосся, потрібно для захисту носити шапку. Проте вона може легко зіпсувати укладку, на яку ви витратили багато сил та часу. Для таких випадків можна скористатися ідеями для зачісок, які можна робити під шапку та мати стильний вигляд при цьому.