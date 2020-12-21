Зачіски та укладки, які можна зробити під шапку: 6 стильних та практичних ідей
Взимку, коли мороз і вітер можуть пошкодити стан вашого волосся, потрібно для захисту носити шапку. Проте вона може легко зіпсувати укладку, на яку ви витратили багато сил та часу. Для таких випадків можна скористатися ідеями для зачісок, які можна робити під шапку та мати стильний вигляд при цьому.
Аби зачіска зберегла свій початковий вигляд, потрібно обирати шапку, яка не стискатиме голову: чим ширший головний убір, тим краще. Також взимку не можна одягати шапку на недосушене волосся, щоб уникнути його сухості та ламкості. Проте холодна пора року не є причиною для того, аби відмовлятися від красивої і стильної укладки, пише Cosmopolitan.
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Зачіски й укладки, які можна зробити під шапку
Накрутіть легкі кучері та заховайте їх під шапку, а у приміщенні – акуратно розпустіть
Низький хвіст: основу обкрутіть пасмом волосся, аби приховати гумку, та одягайте шапку в напрямі від обличчя до потилиці
Тренд сезону – відсутність об’єму: ховайте під шапкою ідеально пряме волосся
Стильно скуйовджений та недбалий пучок на нижній ділянці потилиці
Заплетіть 2 легкі коси, одягніть шапку, а в приміщенні розплетіть їх та отримайте модні хвилі на волоссі
Укладка з невидимками
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