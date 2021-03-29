В 2021 году миндалевидная форма ногтей будет одним из главных nail-трендов. Ведь она не только красиво выглядит, но и является универсальной, визуально не укорачивает и не расширяет пальцы на руках. Чтобы посещение маникюрного салона приносило вам только удовольствие, выберите идею для нейл-дизайна заранее.

Выбирая маникюр, обращайте внимание на модный оттенок лака и форму ногтевой пластины в текущем сезоне. Если неправильно подобрать форму, то она может испортить общий вид нейл-дизайна и добавить неаккуратности рукам. С миндалевидными ногтями такого не случится.

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18 вариантов маникюра на наиболее стильной миндалевидной форме ногтей

Форма миндаль – универсальная и трендовая. Она подходит абсолютно всем, визуально удлиняет пальцы, делает их более тонкими и изощренными. Еще одно преимущество формы в том, что ее можно легко придать ногтям любой длины. Например, если длинные ногти – это не ваша история, то даже короткие миндалевидные ногти все равно выглядят стильно.

Модные идеи для маникюра / Фото с инстаграма

Определите желаемый эффект, который должен быть в результате создания маникюра. Опираясь на собственные предпочтения, миндальную форму ногтей можно сделать острее или мягче. На такой ногтевой пластине легко экспериментировать с различными дизайнами от природного нюда, максимально приближенного к натуральному оттенку ногтевой пластины, к наиболее смелому нейл-арту. Попробуйте лаки ярких оттенков, комбинируйте абстрактные рисунки, добавляйте глиттер и делайте другие акценты. В частности, пользуйтесь идеями, которые мы собрали.

Маникюр на миндалевидной форме ногтей / Фото с инстаграма