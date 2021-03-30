Прозрачный маникюр: 10 модных идей для весеннего нейл-дизайна 2021
В 2021 в индустрии красоты наиболее популярным будет тренд на натуральность. Такую тенденцию можно заметить не только в мейк-апе, но и в маникюре. Нейл-дизайн на прозрачном покрытии будет особенно актуальным, поэтому несколько модных идей маникюра без использования цветного лака для весны 2021 пригодятся вам.
Источник:Cosmopolitan
Прозрачное покрытие на ногтях можно носить и без дополнительного дизайна, как это любит делать Кейт Миддлтон. Тем не менее, если вам больше нравятся эксперименты с интересными акцентами, то вдохновитесь идеями от звездной мастерицы маникюра Бетины Гольдштейн.
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Модные идеи прозрачного маникюра для весны 2021
Сочный акцент на ногтях в виде кусков арбуза
Стильный френч на прозрачном покрытии
Элегантный маникюр
Сдержанно и прекрасно
Трендовые надписи на ногтях
Нежная идея для маникюра
Красочный минимализм
Прозрачное покрытие в сочетании с красивым нейл-артом
Эффектный маникюр для смелых и женственных
Стильный маникюр с известными логотипами
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