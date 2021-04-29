"Психанула, как говорится": Елена Кравец удивила кардинальной сменой прически
На своей инстаграм-странице 44-летняя звезда "Женского квартала" Елена Кравец опубликовала фото в необычном новом имидже. Женщина коротко подстригла волосы и сделала челку.
Источник:Инстаграм Елены Кравец
В своей публикации Елена предположила, что поддалась влиянию весны и желанию перемен, поэтому решилась на такой эксперимент с имиджем. Она сменила трендовый удлиненный боб-каре на короткую стрижку.
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Короткая стрижка Елены Кравец
Многодетная мама и актриса сделала короткую стрижку и челку. Результатами бьюти-перевоплощения она поделилась со своими подписчиками в инстаграме, которых у нее почти 700 тысяч. На первом селфи из серии фото в публикации видим, как Елена позирует в авто с новой стрижкой, искренне улыбается и прикрывает лицо рукой.
Привет! А я подстриглась! Психанула, как говорится! Очень уж захотелось перемен,
– поделилась своими эмоциями в посте Елена Кравец.
Добавим, что публикация звезды уже собрала 32 тысячи лайков и более 700 комментариев.
Реакция поклонников и коллег на новую прическу Елены Кравец
- "Ого, огонь, Ленаааа", – написала актриса "Женского Квартала" Екатерина Никитина;
- "Роскошная", – отметила модель Алла Костромичева;
- "Леночка, ты всегда и во всем прекрасна", – оставила под фото гимнастка Лилия Подкопаева;
- "Вам очень идет";
- "Кайф! Какая же ты красивая!";
- "Очень круто";
- "Как будто 25 лет назад".
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