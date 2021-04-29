На своей инстаграм-странице 44-летняя звезда "Женского квартала" Елена Кравец опубликовала фото в необычном новом имидже. Женщина коротко подстригла волосы и сделала челку.

В своей публикации Елена предположила, что поддалась влиянию весны и желанию перемен, поэтому решилась на такой эксперимент с имиджем. Она сменила трендовый удлиненный боб-каре на короткую стрижку.

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Короткая стрижка Елены Кравец

Многодетная мама и актриса сделала короткую стрижку и челку. Результатами бьюти-перевоплощения она поделилась со своими подписчиками в инстаграме, которых у нее почти 700 тысяч. На первом селфи из серии фото в публикации видим, как Елена позирует в авто с новой стрижкой, искренне улыбается и прикрывает лицо рукой.

Привет! А я подстриглась! Психанула, как говорится! Очень уж захотелось перемен,

– поделилась своими эмоциями в посте Елена Кравец.

Добавим, что публикация звезды уже собрала 32 тысячи лайков и более 700 комментариев.

Реакция поклонников и коллег на новую прическу Елены Кравец