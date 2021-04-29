Индустрия красоты продолжает удивлять новыми неожиданными трендами. Мировая пандемия значительно повлияла на бьюти-тенденции сезона весна-лето 2021. Поэтому команда Schwarzkopf Professional рассказала о самых ярких hair-трендах с недель моды в Париже, Лондоне, Милане, Нью-Йорке и Токио, которые будут главными в этом году.

Чтобы соответствовать последним тенденциям, теперь недостаточно сделать модную стрижку. Важно, чтобы ваши волосы имели стильное сочетание цвета и прически.

Больше о трендах: Для макияжа губ и глаз: каким будет самый модный цвет косметики в будущем

Главные hair-тренды сезона весна-лето 2021

Платиновый "блонд" и графические стрижки

В тренде необычные контрасты, экстремальные пропорции, эффектные драматические силуэты, которые гармонично сочетают в своем стиле шарм светского раута и свежий современный настой. Попробуйте стрижку с винтажными формами, короткую и острую. Она будет иметь актуальный вид для сезона весна-лето 2021 с холодными оттенками "блонда".

Что касается цвета, то в моде весь спектр холодных белокурых оттенков: от нежных пепельных до насыщенных металлических. Особенно подойдут эти оттенки обладательницам холодного подтона кожи и голубых глаз.

Назад к классике – в моде натуральные шоколадные оттенки волос

В этом году хитом модных подиумов были женственные образы, вдохновленные знаменитым Dior New Look. 2021 богат натуральными трендами. Поэтому элегантность, сдержанность, простота в прическе – это признаки безупречного вкуса. Если вы готовы к модной покраске волос, то вам пригодятся слегка приглушенные оттенки, которые будут создавать эффект не прорисованных прядей.

Свобода самовыражения без четких форм

Стрижки в легком, невесомом стиле, без четких форм и с эффектом незавершенности стали основой нового hair-тренда. Такую стрижку стоит дополнить струящимися красными, золотистыми и бежевыми оттенками, которые будут образовывать на волосах красивые блики. Ведь яркие контрасты в окрашивании шевелюры теряют свою актуальность. Зато с помощью плавного перехода можно визуально добавить рельефа и объема прическе, что особенно удачно будет смотреться на градуированной стрижке или на вьющихся волосах.