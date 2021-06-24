Крем с коллагеном не всегда дает обещанный эффект. Если вы будете знать больше об особенностях компонента, то поймете, почему так происходит.

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Действительно ли работает косметика с коллагеном

Коллаген – нитевидный белок, который входит в состав всех тканей человеческого организма. Название протеина происходит от греческого слова kolla – "клей". Ведь основную функцию коллагена многие специалисты сравнивают именно с клеем. Его молекулы образуют длинные тонкие белковые волокна – фибриллы. Они помогают клеткам тканей скрепляться и связывают наш организм в единое целое.

По сравнению с другими молекулы коллагена достаточно большие. Когда они попадают на кожу, то остаются на ее поверхности, потому что проникнуть в глубокие слои дермы не способны. Отсюда следует, что кремы с коллагеном, которые обещают эффект мгновенного лифтинга, является маркетинговым ходом, ведь активного действия при внешнем нанесения вещество не может предоставить.

Зато коллаген присутствует в организме естественным образом. Это означает, что его выработку можно стимулировать не только благодаря правильному питанию, но и активными ингредиентами в косметике.

Например, чтобы повысить уровень синтеза естественного коллагена в коже, следует использовать средства с ретинолом. Эта активная форма витамина A стимулирует процессы регенерации клеток кожи, увлажняет, придает сияние и способствует замедлению старения кожи. Обладательницам чувствительной дермы лучше использовать бакучиол – растительную альтернативу ретинола, которая не является такой агрессивной и не вызывает раздражения.

Еще одним катализатором синтеза коллагена является витамин C. Аскорбиновая кислота отлично работает при локальном применении. Она легко проникает в кожу, стимулирует выработку коллагена, запускает обменные процессы и придает дерме здорового сияния.

Еще можно попробовать гликолевую кислоту. Она является не менее эффективной, чем ретинол и витамин C. Гликолевая кислота стимулирует процессы обновления клеток в ускоряет выработку природного коллагена.

Относительно употребления коллагена, то он является действенным в форме БАДов, которые нельзя принимать без назначения от врача. А в косметике лучше отдавать предпочтение ингредиентам, которые активизируют выработку природного коллагена.