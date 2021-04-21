Ранее ретинол считали одним из наиболее эффективных веществ для борьбы со старением кожи. Однако средство не очень подходит для чувствительной кожи. Теперь альтернативой может служить бакучиол, который недавно стал популярным в индустрии красоты. Поэтому стоит узнать о его свойствах больше.

Бакучиол – это антивозрастное средство для чувствительной кожи. Его получают из листьев и семян растения псоралеи лещинолистной, которую на протяжении многих лет использовали в аюрведической медицине для лечения кожных заболеваний.

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Что нужно знать об антивозрастном бакучиоле

Бакучиол – клинически проверенная альтернатива ретинолу. Его активно используют для создания антивозрастной косметики для чувствительной кожи. В последнее время компонентом полностью заменяют ретинол. Несмотря на то, что у веществ разные химические составы, они обладают фактически идентичными свойствами. Калифорнийский департамент дерматологии проводил исследования, результаты которых подтвердили, что ретинол и бакучиол с равной интенсивностью уменьшают количество и глубину морщин, придавая дерме естественный тонус.

В ходе одного из исследований, которое продолжалось в течение 12 недель, одна половина участников два раза в день наносила крем с 0,5 процента бакучиола, а остальные – 1 раз в день крем с 0,5 процента ретинола. Впоследствии исследователи подтвердили, что оба крема заметно уменьшили глубину морщин и значительно осветлили пигментные пятна. Бакучиол даже лучше справился с борьбой против гиперпигментации. Такое явление можно объяснить высокой антиоксидантной активностью вещества. Некоторые участники после использования крема с ретинолом ощущали жжение и шелушение кожи.

Дерматологи считают наиболее действенными несмываемые средства с содержанием бакучиола. Они отмечают, что веществу нужно время, чтобы активизироваться. Поэтому можно попробовать сыворотки, гели, кремы и масла с бакучиолом. Если ретинол рекомендуют наносить на кожу вечером, потому что дневной свет может разрушить его активные составляющие, а дерма становится чувствительной к ультрафиолету, то бакучиол не имеет временных ограничений для использования.