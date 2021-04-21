Бакучиол – новый ретинол: что стоит знать об антивозрастном средстве для чувствительной кожи
Ранее ретинол считали одним из наиболее эффективных веществ для борьбы со старением кожи. Однако средство не очень подходит для чувствительной кожи. Теперь альтернативой может служить бакучиол, который недавно стал популярным в индустрии красоты. Поэтому стоит узнать о его свойствах больше.
Источник:Harper's Bazaar
Бакучиол – это антивозрастное средство для чувствительной кожи. Его получают из листьев и семян растения псоралеи лещинолистной, которую на протяжении многих лет использовали в аюрведической медицине для лечения кожных заболеваний.
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Что нужно знать об антивозрастном бакучиоле
Бакучиол – клинически проверенная альтернатива ретинолу. Его активно используют для создания антивозрастной косметики для чувствительной кожи. В последнее время компонентом полностью заменяют ретинол. Несмотря на то, что у веществ разные химические составы, они обладают фактически идентичными свойствами. Калифорнийский департамент дерматологии проводил исследования, результаты которых подтвердили, что ретинол и бакучиол с равной интенсивностью уменьшают количество и глубину морщин, придавая дерме естественный тонус.
В ходе одного из исследований, которое продолжалось в течение 12 недель, одна половина участников два раза в день наносила крем с 0,5 процента бакучиола, а остальные – 1 раз в день крем с 0,5 процента ретинола. Впоследствии исследователи подтвердили, что оба крема заметно уменьшили глубину морщин и значительно осветлили пигментные пятна. Бакучиол даже лучше справился с борьбой против гиперпигментации. Такое явление можно объяснить высокой антиоксидантной активностью вещества. Некоторые участники после использования крема с ретинолом ощущали жжение и шелушение кожи.
Дерматологи считают наиболее действенными несмываемые средства с содержанием бакучиола. Они отмечают, что веществу нужно время, чтобы активизироваться. Поэтому можно попробовать сыворотки, гели, кремы и масла с бакучиолом. Если ретинол рекомендуют наносить на кожу вечером, потому что дневной свет может разрушить его активные составляющие, а дерма становится чувствительной к ультрафиолету, то бакучиол не имеет временных ограничений для использования.
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