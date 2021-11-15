Рельефное тело и молодое лицо Джей Ло вдохновляет и мотивирует других людей. По словам певицы, она много работает над собой.

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5 секретов Дженнифер Лопес, благодаря которым она в 52 выглядит на 30

Вода. Джей Ло на протяжении всей жизни пьет много воды. Она делает это особенно во время и после тренировок, чтобы избежать обезвоживания, ускорить метаболизм и вывести лишние вещества из организма. Ежедневно Дженнифер выпивает не менее 2, 5 – 3 литров чистой воды.

Джей Ло на протяжении всей жизни пьет много воды. Она делает это особенно во время и после тренировок, чтобы избежать обезвоживания, ускорить метаболизм и вывести лишние вещества из организма. Ежедневно Дженнифер выпивает не менее 2, 5 – 3 литров чистой воды. Отказ от алкоголя и кофеина. Известная красавица должное внимание отдает вниманию за здоровьем своих внутренних органов. Уже несколько лет Джей Ло не пьет кофе и алкогольных напитков. Таким образом она избавляется от излишней нагрузки на сердце, печень и почки.

Известная красавица должное внимание отдает вниманию за здоровьем своих внутренних органов. Уже несколько лет Джей Ло не пьет кофе и алкогольных напитков. Таким образом она избавляется от излишней нагрузки на сердце, печень и почки. Питание. Певица полностью отказалась от фаст-фуда, полуфабрикатов и быстрых углеводов. Зато знаменитость придерживается чистого питания, в частности ест продукты с высоким содержанием белков и полезных жиров. Ее стандартный прием пищи включает в себя курицу или рыбу с киноа, а также большую порцию свежих овощей. Интересно и то, что Дженнифер Лопес обожает свинину, но позволяет ее себе крайне редко.



Секреты идеальной внешности Джей Ло / Фото из инстаграма звезды