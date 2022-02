Kylie Cosmetics презентовали новую мечтательную коллекцию косметики ко Дню влюбленных. Ассортимент линейки включает все необходимые продукты, которые понадобятся для создания идеального романтического образа.

Кайли Дженнер выпустила косметику ко Дню влюбленных

Кайли Дженнер представила новую бьюти-линейку Kylie Cosmetics Valentine от собственного бренда Kylie Cosmetics, посвященную Дню святого Валентина и всем влюбленным. В лимитированную коллекцию вошли палетка теней для век Dream About Me в 12 оттенках в розово-коричневой гамме, в 3 разных финишах (матовый, мерцающий и металлический), комплект Lip Kits фирменных матовых помад для губ от Кайли в новых цветах (розовый нюд About Last Night и розово-лиловый No one's Baby), набор блесков для губ, представленный в персиково-нюдовом оттенке Miss Jenner, лиловом In the Clouds и ярко-розовом February Bae. Косметический ассортимент дополнили румяна в стиках, карандаш для губ, хайлайтер в оттенке шампанского и накладные ресницы.

Цена на косметические средства Kylie Cosmetics Valentine будет варьироваться от 17 до 48 долларов. Приобрести косметику можно будет с 3 февраля на веб-сайте Kylie Cosmetics.



Косметика для Дня святого Валентина / Фото из инстаграма Kylie Cosmetics



Вишни стали символом новой бьюти-линейки Kylie Cosmetics Valentine / Фото з інстаграму бренда

Уже традиционно Кайли Дженнер сообщила о выходе Kylie Cosmetics Valentine с помощью новых фотографий на своей инстаграм-странице, где у нее более 300 миллионов подписчиков, и в официальном аккаунте бренда. Бизнес вумен снялась в рекламной фотосессии вместе с другими моделями.

Кайли позировала в постели с розовым шелковым постельным бельем, а также вишенкой во рту. Именно вишни стали одним из ведущих мотивов новой косметической линейки. Трендсеттерша, беременная 2 ребенком, надела розовое миниплатье с глубоким декольте и вырезом в форме сердечка на животе от бренда Poster Girl. Красоту ног младшей из сестер Дженнер подчеркнули красные босоножки от Flor de Maria.



Кайли Дженнер в рекламной кампании Kylie Cosmetics Valentine / Фото из инстаграма звезды



Кайли Дженнер снялась в постели с вишенками / Фото из инстаграма Kylie Cosmetics



Романтические бьюти-образы / Фото из инстаграма Kylie Cosmetics

