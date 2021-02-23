Чтобы состояние вашей кожи было безупречным, нужно не только правильно за ней ухаживать, но и выполнять привычные ежедневные ритуалы должным образом. Например, несколько правил для умывания лица помогут иметь идеальную кожу.

Чтобы кожа была сияющей и здоровой, нужно использовать специальные пенки, эксфолианты и массажеры для лица. А также существуют 3 важных и простых бьюти-совета, которые облегчат ваш путь к идеальной дерме. Полезно знать: Что делать, когда отекает лицо: причины и советы для борьбы с проблемой Советы для умывания лица Не используйте спонжи для умывания. Несмотря на то, что они массируют кожу, стимулируют микроциркуляцию крови и удаляют отмершие клетки кожи, косметологи все равно не рекомендуют пользоваться спонжами. Ведь их трудно дезинфицировать, поэтому бактерии и грязь постоянно накапливаются на волокнах, а затем попадают на кожу, проникают в поры, чем провоцируют появление покраснения, воспаления и даже акне.

Несмотря на то, что они массируют кожу, стимулируют микроциркуляцию крови и удаляют отмершие клетки кожи, косметологи все равно не рекомендуют пользоваться спонжами. Ведь их трудно дезинфицировать, поэтому бактерии и грязь постоянно накапливаются на волокнах, а затем попадают на кожу, проникают в поры, чем провоцируют появление покраснения, воспаления и даже акне. Вытирайте лицо одноразовыми бумажными полотенцами. Полотенца из ткани также накапливают немало бактерий, которые впоследствии активно размножаются во влажной среде. Кожа на руках и спине не такая чувствительная, как на лице, поэтому, чтобы избежать проблем, его лучше вытирать бумажными полотенцами. Важно, чтобы они были плотными, мягкими и бесцветными, чтобы краситель и частички целлюлозы не остались в порах. View this post on Instagram A post shared by Emily DiDonato (@emilydidonato) Умывайте лицо напоследок. После использования шампуня и гелей для душа нужно дополнительно очищать лицо обычной водой. Ведь даже натуральные компоненты в составе этих средств могут быть опасными для чувствительной, жирной или склонной к высыпаниям дермы, нарушить ее защитный барьер.