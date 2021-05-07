Здоровые ногти всегда в моде. Однако достичь хорошего состояния ногтевой пластины не так просто. Это кропотливая работа и ежедневные усилия. Виктория Колодий, основательница и креативный директор сети MVK, рассказала, как нужно поддерживать здоровье ногтей и ухаживать за ними.

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Секреты идеальных ногтей

Как узнать здоровые ногти: главные признаки

Глянцевая ногтевая пластина.

Ровная поверхность ногтя.

Нежно-розовый оттенок.

Ногти без деформации.

Нет равномерных, ярко выраженных лунок полумесяцем на ногтях.

Как ухаживать за ногтями

Чтобы поддерживать здоровье и красоту ногтей можно прибегать, как к салонному, так и к домашнему уходу. Это 2 наиболее действенных способа ухода за ногтями. В домашних условиях следует регулярно использовать лечебное покрытие. На рынке красоты можно найти немало средств для домашнего ухода и лечения ногтей. Однако не стоит все новинки из широкого ассортимента бьюти-линеек тестировать на себе. Вместе с тем выберите один продукт, узнайте о нем всю возможную информацию, а затем проконсультируйтесь со специалистом в салоне. Также в первую очередь рекомендуется обращать внимание на проверенных производителей.

Ищите в составе лечебных продуктов для ногтей универсальные формулы с кальцием, витамином E и протеином пшеницы, а также – лечебные формулы для ухода за чувствительными, мягкими, сухими и ломкими ногтями. Ногти можно эффективно укрепить и восстановить, если системно использовать лечебное покрытие. Но придерживайтесь специальной схемы. 7 дней подряд наносите покрытие по принципу: 1 день – 2 слоя, 3 и 5 – еще один слой; на 7 день – снимите 4 слоя и покройте заново.

Пусть мастхэвом в вашей косметичке станет масло для кутикулы. Ведь оно обладает защитными свойствами, предотвращает отслоение загрубевшей кожи, смягчает, увлажняет и питает дерму вокруг ногтя, заботится об эстетическом виде маникюра. Некоторые масла могут даже стимулировать рост ногтей. Поэтому выбирайте продукт, учитывая собственные индивидуальные потребности.